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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

史德運依特殊情況控罪 11月18日開始庭審

記者張宏╱巴沙迪那報導
拉肯亞達華人居民史德運涉嫌殺害兩個親侄子案，22日在巴沙迪那高等法院舉行聽證。（檔案照）
拉肯亞達華人居民史德運涉嫌殺害兩個親侄子案，22日在巴沙迪那高等法院舉行聽證。（檔案照）

拉肯亞達華人居民史德運涉嫌殺害兩個親侄子案，22日在巴沙迪那（Pasadena）法院舉行審前聽證（Pretrial Hearing），確定11月18日開始庭審。此案2016年發生迄今已歷時六年，預計今年年底會完成法庭審訊的部分。

2016年1月22日，住在亞凱迪亞市（Arcadia）的兩名華裔兄弟，時年15歲的林麒安(Anthony Lin)和16歲的林智崴(William Lin)在家中慘遭鈍器殺害。警方調查後發現，兇嫌為他們的親姑父史德運。案發後，史德運連夜逃亡香港，在洛杉磯警方的要求下，香港警方將其逮捕，並於2016年4月將史德運引渡回美。但他的律師堅稱他的精神受到巨大創傷，無法接受正常法庭審判，導致此案一再拖延。

2018年1月，大陪審團以一級謀殺罪起訴史德運。起訴書稱，他犯下罪行期間使用斷線鉗作為致命武器，另外還包括謀殺案的「特殊情况」 （murder under special circumstances），使他有資格被判處死刑或終身監禁，不得假釋。

但是因為新任洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón )下令，對所有未判決或待判決的案撤銷加重處罰的「特殊情况」，讓此案險些在2021年2月被拿掉特殊情況的檢控。代表受害人林家的律師蔡玟慧22日表示，此案的特殊情況的檢控還在，她特別向法官表示，如果此項控罪被拿掉，一定要通知她，她會去抗議。

22日確定了庭審時間是11月18日，預計庭審會進行三周左右，正常希望聖誕節前完成法庭審理的部分。

洛杉磯 香港 亞凱迪亞

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