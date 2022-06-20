愛爸爸 帶他走訪地標、賞粉筆畫

巴沙迪那粉筆畫節。（活動官網）

19日父親節當天，除了居民家庭舉辦派對或是前往餐廳就餐外，南加 一些城市因新冠疫情和緩還組織各種活動，包括汽車拉力賽、粉筆畫節、訪問城市地標等，可謂豐富多樣。

巴沙迪那粉筆畫節。（活動官網）

南加比佛利山 市在父親節當天，舉辦骨董車拉力賽及車展活動，慶祝父親節。組織者表示，這些車是世界上最棒、最快和最獨特的，由警車隨行護送，從Crescent街一直行駛到日落大道，向西行駛由日落大道至Canon路，向南沿著Canon路至比佛利街，然後再行駛至威爾榭（Wilshire）大道，到達Rodeo街終點，整個活動歷時數個小時。

巴沙迪那市粉筆節（Pasadena Chalk Festival ）首次在線下舉行，從18日至19日，從上午10時至午後7時，大約有500名藝術家參與，繪製200幅壁畫，現場還有各種流派音樂演奏。

位於Simi Valley雷根總統圖書館及展覽館，也是當地地標。父親節當天舉辦接待訪問者，並一起慶祝父親節，包括迷你高爾夫球（Mini Golf pop up）等活動。

其它父親節活動，有位於內陸河濱縣派里斯市南加鐵路博物館，可參觀各種軌道車，還有洛杉磯港 口，參觀戰艦，以及前往諾慈百利坊（Knotts Berry Farm ）感受不同農莊風情之旅等。