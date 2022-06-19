我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

托倫斯中文學校成人班 首屆結業式

【托倫斯訊】
「台灣華語文學習中心-托倫斯中文學校」成人班，首屆結業式。（托倫斯中文學校提供）
「台灣華語文學習中心-托倫斯中文學校」成人班，首屆結業式。（托倫斯中文學校提供）

由洛杉磯華僑文教服務中心推廣的「台灣華語文學習中心-托倫斯中文學校」成人班，首屆結業式於6月11日於托倫斯 West High 舉行。同日，托倫斯中文學校也舉行幼稚園至八年級的結業式。而甫當選托倫斯市長的台裔市議員陳光豪 (George Chen) 更在百忙中參與該典禮，表達對於華語文教育的肯定。現場充滿溫馨及熱鬧氣氛，也是疫情睽違兩年後首度重啟現場實體的典禮。

而在南灣地區扎根34餘年的托倫斯中文學校的活動，受到地方知名人士重視，出席的貴賓尚有托倫斯學區首席學術長 Dr. Kati Krumpe、僑務顧問暨全美中文學校聯合總會會長李梅如、南加州中文學校聯合會前會長洪信哲等。

競選托倫斯市長勝出的台裔市議員陳光豪 (George Chen) 在百忙之中參與...
競選托倫斯市長勝出的台裔市議員陳光豪 (George Chen) 在百忙之中參與該典禮。（托倫斯中文學校提供）

陳光豪致詞時表示，台灣華語文學習中心推廣的課程有口皆碑，很榮幸能夠透過托倫斯中文學校來承辦該成人班課程，為各年齡層提供學習機會。Dr. Kati Krumpe 則強調雙語甚至多語能力的重要性，並肯定托倫斯中文學校對於培育地方學子語言能力的貢獻。李梅如認為，全校師生能夠在後疫情時代持續學習華文，是很不簡單的事。洪信哲則稱讚學校設計的課程多元，包含詩詞、成語、演說、作文、才藝等，均是難能可貴的華文資產。

托倫斯中文學校於後疫情時代讓學生在2021 - 2022學年度重返校園，校長羅蔭葉表示：「本年度因重新開放實體課，讓師生有更多互動，不僅學習效果突飛猛進，也因為課堂上的練習，讓今年結業式能順利完成。也很感謝理事會、家長會、教職員、義工團隊貢獻專長，用心支撐著學校，無論疫情將如何，對孩子好的就去做，心念如初心，孩子的學習應是快樂的。」結業典禮由 Kindergarten 以可愛活潑的華語文童謠唱跳揭開序幕；另外由各族裔學生組成的「台灣華語文學習中心-托倫斯中文學校」成人班，以台灣知名美食餐廳「鼎泰豐」為主題，呈現舞台戲劇表演，以多元生動的方式為結業式增添樂趣，透過表演形式展現華語文學習成果。

疫情 加州 南加

上一則

分分鐘做好菜╱鷄蛋灌餅 美味易學

下一則

鑽石吧暑期露天電影、音樂會 每周三登場 至8月10日八周

延伸閱讀

畢業感言

畢業感言
北加州中文學校聯合會換屆選舉 正副會長候選人王婉君、單聖玲

北加州中文學校聯合會換屆選舉 正副會長候選人王婉君、單聖玲
奧斯汀中文學校 線上夏令營圓滿落幕

奧斯汀中文學校 線上夏令營圓滿落幕
我的中文學習

我的中文學習
思源中文學校畢業典禮 華生感恩

思源中文學校畢業典禮 華生感恩
北加州中文學校聯合會學藝競賽 頒獎

北加州中文學校聯合會學藝競賽 頒獎

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見