托倫斯中文學校成人班 首屆結業式

「台灣華語文學習中心-托倫斯中文學校」成人班，首屆結業式。（托倫斯中文學校提供）

由洛杉磯華僑文教服務中心推廣的「台灣華語文學習中心-托倫斯中文學校」成人班，首屆結業式於6月11日於托倫斯 West High 舉行。同日，托倫斯中文學校也舉行幼稚園至八年級的結業式。而甫當選托倫斯市長的台裔市議員陳光豪 (George Chen) 更在百忙中參與該典禮，表達對於華語文教育的肯定。現場充滿溫馨及熱鬧氣氛，也是疫情 睽違兩年後首度重啟現場實體的典禮。

而在南灣地區扎根34餘年的托倫斯中文學校的活動，受到地方知名人士重視，出席的貴賓尚有托倫斯學區首席學術長 Dr. Kati Krumpe、僑務顧問暨全美中文學校聯合總會會長李梅如、南加州 中文學校聯合會前會長洪信哲等。

競選托倫斯市長勝出的台裔市議員陳光豪 (George Chen) 在百忙之中參與該典禮。（托倫斯中文學校提供）

陳光豪致詞時表示，台灣華語文學習中心推廣的課程有口皆碑，很榮幸能夠透過托倫斯中文學校來承辦該成人班課程，為各年齡層提供學習機會。Dr. Kati Krumpe 則強調雙語甚至多語能力的重要性，並肯定托倫斯中文學校對於培育地方學子語言能力的貢獻。李梅如認為，全校師生能夠在後疫情時代持續學習華文，是很不簡單的事。洪信哲則稱讚學校設計的課程多元，包含詩詞、成語、演說、作文、才藝等，均是難能可貴的華文資產。

托倫斯中文學校於後疫情時代讓學生在2021 - 2022學年度重返校園，校長羅蔭葉表示：「本年度因重新開放實體課，讓師生有更多互動，不僅學習效果突飛猛進，也因為課堂上的練習，讓今年結業式能順利完成。也很感謝理事會、家長會、教職員、義工團隊貢獻專長，用心支撐著學校，無論疫情將如何，對孩子好的就去做，心念如初心，孩子的學習應是快樂的。」結業典禮由 Kindergarten 以可愛活潑的華語文童謠唱跳揭開序幕；另外由各族裔學生組成的「台灣華語文學習中心-托倫斯中文學校」成人班，以台灣知名美食餐廳「鼎泰豐」為主題，呈現舞台戲劇表演，以多元生動的方式為結業式增添樂趣，透過表演形式展現華語文學習成果。