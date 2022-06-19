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黃石公園突關閉 華人旅行社旺季只能調整路線

記者張宏／洛杉磯報導
北部地區的黃石大峽谷（Grand Canyon of the Yellowstone）。（記者張宏／攝影）
北部地區的黃石大峽谷（Grand Canyon of the Yellowstone）。（記者張宏／攝影）

黃石公園(Yellowstone National Park)遭遇500年一遇的洪水，導致現在重啟延期，尤其北部地區更是短期無法開放。本來暑期是華人旅行社黃石團的旺季，不少旅行團已訂滿，黃石突然關閉，導致旅行社不得不改變路線。

嚴重洪水後，黃石國家公園部分地區可能會關閉「相當長的時間」。公園負責人Cam Sholly14日表示，由於洪水破壞了道路和橋梁，黃石國家公園的所有入口都暫時關閉，公園的北部尤其可能會在相當長的一段時間內保持關閉狀態。北門當地許多路段已經完全消失，需要大量時間和精力來重建。由於維修需要時間，黃石北部路段很可能不會在本季重新開放。

北部地區包括黃石大峽谷（Grand Canyon of the Yellowstone）、野生動物觀賞區Lamar Valley、Mammoth溫泉旅館和公園的總部。受損較少的南部公路環路，則是通往老忠實間歇泉、黃石湖和一個主要的遊客中心。但是公園目前剩下的一半無法支持超過400萬人次的參觀，因此公園目前正在討論可行辦法。自13日以來，已有1萬多人離開公園。

華人旅行社也紛紛調整路線應對，原來15日有黃石團出發，17日到達黃石，因為目前官方消息是19日前不會開放，旅行社的替代方式是用大提頓國家公園和黃石熊世界來替代黃石公園不能去的部分。畢竟客人都飛過來，不可能不出，且黃石西門的酒店照常營業，也不能取消。幸好他們的路線也是西邊線路比較多，很多景點都不受影響。有些客人比較著急，詢問29日的團，但現在情況一直都在變化，也無法確定。如果獨立日長周末黃石公園還是不能開放，出團肯定受影響，客人可能會取消。

海鷗旅行社則用大提頓國家公園深度遊，和額外增加的世外桃源大天空（Big Sky），來替代黃石不能去的景點。縱橫集團的執行總裁Richard Sun表示，黃石經典景點如老忠實泉和大棱鏡都沒有受損，原計畫在6月14日入住黃石公園小木屋酒店的客人，也會安排入住大天空酒店，盡力保障客人的安全和舒適。這是不可抗力，旅行社會積極調整。如果客人主動取消，只能按照條款收取違約金。

那些自己預訂酒店和機票的華人遊客，也面臨著無法取消及收取手續費問題。華人張先生預訂6月下旬去黃石的機票，他說，機票當初買的是不能退的那種，現在航班是正常運行，不會因為黃石關門而取消，他就不得不尋找替代路線。

有華人建議一些沿途景點替代黃石不能去的地方，比如去Twins Falls看Perrine橋和Shoshone瀑布，這個瀑布有夜晚燈光秀。還可去熊牙公路另一邊Red Lodge的草泥馬農場。同時建議去Bozeman的岩石博物館（Museum of Rockies），Bozeman和Missoula，還有免稅的lululemon店。

華人 洪水 博物館

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