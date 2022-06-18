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美股或成U型走勢 專家建議「現金為王」

記者啟鉻／洛杉磯報導

美國國內現今通膨率達到40年來新高，至8.6%，物價高升愈加嚴重。消費者信心受挫。市場前景不明，經濟可能出現衰退，投資者缺乏信心，股票市場動盪下挫。目前經濟困頓情況下，如何投資理財。財務不受太大影響。華人財經專家表示，可考慮為了降低風險，分批投資股市，「現金為王」，度過經濟恢復期。

保險理財專家廖彬淳認為，美國國內股市自年初開始一直下滑，雖有諸多影響因素，但主要原因還是俄烏戰爭，國內通膨加劇，能源市場價格上漲，中國上海封城導致供應鏈中斷。這是影響美國股市的四個黑天鵝。如果單一處理美國國內通膨問題，應該比較好解決，但問題是上述四個因素綜合起來造成困擾。所以美國股市在低谷徘徊時間要比想像的要長，大家必須要有心理準備。

廖彬淳表示，美國股市若要反彈，已經不是V字形，而是U字形，U字形的狀況要持續短則半年，長則可能是兩年，期間可能有小幅調漲，但再次下跌，反覆多次。他提醒投資者，要想進入股市做短期獲利投資，恐怕不可能。需要長期作戰，才有可能有利可圖。如果想進場，短進短出，有可能會套牢。所以未來一至兩年，要想在股市獲得較大回報，看來不大可能。他認為要想進場，建議可以分批進場，降低投入風險。

退休賬戶而言，如果持有者較年長，計畫很快退休，需要投資組合在一個沒有風險的地方，而不希望在股市遇到更大風險。若短期需要錢，就需要將錢盡快從股市抽出來。若較年輕一些，比如30至40歲甚至50歲左右，可以將錢放在股市裡，不需要有太多對自己不利的動作。雖然因為眼下股市動盪，股市收益不佳，但經過一年或兩至三年，股市就會慢慢好起來。

投資專家李秉信表示，「現金為王」才是硬道理。現在聯準會通過升息，將先前政府實施寬鬆政策大量灌水的資金收回去，勢必出現借貸成本愈來愈高、企業經營不善情況，也會出現裁員。這個時候，誰的手裡有大量現金，就會度過經濟恢復期。現在股市動態，提醒投資者盡快抽出現金。而手上有現金的人，經過一段時間就會發現，無論是地產、股票，價格都在下跌，這時手上有現金，才是進場的好時機，這就是「現金為王」的道理。

保險理財專家程正勤建議，當下最合適的投資之一，就是將錢放在指數型儲蓄人壽保險，在指數型共同基金中投資，擔保不虧，而且參與市場盈利，能在高通膨中獲得財務安全保障。

投資 保險 退休

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