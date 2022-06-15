買遊艇不後悔 華人爸爸樂當船長：辛苦但美好

林家兒子Brendon（後）和高中好友乘坐他們的私家遊艇出海釣魚。（Tiffanie提供）

「遊艇帶給我們全家非常美好的人生記憶，甚至孩子們的朋友們，也一起分享這份特別的美好」，擁有遊艇十多年，至今出海釣魚 遊湖逍遙仍樂此不疲，華人 船長說，雖然背後的辛苦無人知，但遊艇帶給全家的快樂，再辛苦都值得。

格蘭杜拉華人林書敏，被太太和三個孩子以及孩子們的朋友們暱稱「船長」。

2011年購買遊艇，當時三個孩子正在讀小學和幼稚園。「我想，在周末和節假日開船帶他們出去玩，一定很美妙」，從越南移民來美40多年，貿易生意順利，林先生說，他和太太Tiffanie Pham非常珍惜和孩子們在一起的時光，希望一家人在一起的日子，是人生中最難忘的記憶。

24呎長的遊艇，可以安全承載最多14人，2萬8000元。林先生說，孩子們小的時候，全家去得最多的是聖伯納汀諾地區銀木湖（silverwood lake），來回兩個小時的車程，全家可以在湖上玩上一整天；這些年孩子們逐漸長大，遊艇就開到了海裡，因為年輕人都喜歡釣魚，海釣更是其樂無窮，長堤、聖彼渚和卡特琳娜島，常常有他們的足跡，留下全家和朋友們無數歡樂照片。

林家兒子Brendon（後）和高中好友Oliver（前）乘坐他們的私家遊艇出海釣魚。（Tiffanie提供）

格蘭杜拉林先生家的遊艇，帶給全家和好友們無限美好回憶。小朋友也可以學開遊艇，馳騁海中。（Tiffanie提供）

湖中遊艇拖皮筏，是孩子們盛夏最喜歡的水上運動之一。（Tiffanie提供）

「很多美好的回憶，同時也很多辛苦」，林先生說，每次出船，孩子們還在吃早餐的時候，他就得早早將船準備好，檢查電池是否正常，能夠正常啓動，發動機有沒有問題，然後將遊艇從倉庫拖回家中，接上太太和孩子們，出發，前後準備工作起碼一個多小時。

如果是到玩湖，因為是湖水是淡水，不用擔心後期的清洗；但如果玩海，鹽水會腐蝕船體和馬達，就每次都得認真清洗。林先生解釋，他的遊艇在海中航行時，是通過海水來冷卻發動機，所以每次離海上岸，一定要用淡水全部清洗遊艇，包括船體和發動機，裡裡外外洗個遍，「不認真清洗，遊艇很快對被海鹽腐蝕生鏽，折損很快」。這一洗一弄，至少45分鐘沒了。

「每次遊艇下水，都得兩個人搭手」，林太太Tiffanie說，船到了水邊，順利脫鈎下水又是一番功夫，通常她負責把握卡車，用適當的力量穩住卡車不讓遊艇太快滑到水中，先生則負責指揮方向和將遊艇與拖車脫鈎，讓遊艇緩緩進入水中，同時確保所有乘客安全上船。

20多呎的遊艇，在海中是一葉小舟，平常則是龐然大物。林先生說，所幸自己做貿易，有自己的倉庫，所以停船不是問題。如果自家沒有倉庫，就得租別人的地方停船，或租海邊的船位，麻煩又費錢。

林先生表示，做這麽多年的「船長」，每次出去玩他的最重責任就是要對全船人的安全負責，「加州 私人遊艇並不要求駕駛執照，但你除了要學會開船，最重要的是保證大家安全」，他說，政府要求遊艇都有妥善的安全設施，有時海岸巡邏隊會在海上攔檢遊艇，看看船上是否有足夠的救生衣，安全救生設備是齊全等等，如果沒有，將會被罰款。當然，船長也一定要知道航行規則，不是有船可以橫衝直撞。

林家兒子Brendon和高中好友們乘坐私家遊艇出海釣魚。（Tiffanie提供）

不過林先生說，駕駛遊艇並不難。他買船之後，一個有經驗的朋友帶他出海，教他怎樣拖船、怎樣將船順利入水以及基本的駕駛技能，「其他的就是自己琢磨，有點像小時候練習怎麽騎脚踏車，領會了關鍵就會了」，從小心翼翼駕駛，到最後在水中自由馳騁，用心很重要。不過林先生和林太太都記得，第一次自己駕駛遊艇，「非常嚇人」。

「辛苦確實很多，但美好記憶更多」，林太太說，熟練駕駛遊艇之後，他們也經常邀請孩子們的好朋友們一起出海出湖，尤其看到孩子們水上運動或釣到魚時的興奮樣子，自己很受感染。

林太太說，記得有一次兒子Brendon邀請高中的好朋友一起出海，三個男孩看著遠房的海邊房子，無限感慨，說三人將來要合夥買個海邊的房子，一起住。如今三個孩子分別到了不同地方上大學，但昔日的話語時時在耳邊回放，無比美好的回憶。

有人說買船是人生中最高興的一天，賣船是更加高興的一天。林先生風趣地說，擁有遊艇這麽多年，他的感慨和建議是：最佳的境界是，你有一個有遊艇的好朋友。你不用經歷照顧船的辛苦，卻有遊艇的樂趣。

林先生的妹妹Tina說，這正是她為什麽多年來自己都不買船的原因。

「但話說回來，這麽多年來學到很多東西」，林先生說，比如修理遊艇，現在已經是輕車熟路不求人。他現在最大的願望，就是等孩子們長大之後，從他手中接過遊艇，他將開船的技能交給他們，讓年輕人自己開船出海，繼續新的美好行程。