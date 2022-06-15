Omicron新變種 讓洛縣確診激增74%

亞變種讓新冠確診率居高不下。（unsplash截圖）

自6月11日以來洛杉磯縣共新增1萬2966例新冠確診病例和17例死亡，Omicron 的變種BA.2.3讓洛縣 的傳播率持續增高，確診率及住院率高於去年同時段。

根據加州衛生局於5月21日過去一周收集的樣本顯示，98%確診病人為感染BA.2及其亞系， 其中BA.2.3則有所減少，在最近一周內只占樣本中的3%而已，BA.2.12.1亞系則占了樣本中的42%，比前一周略微增加。在全國範圍中， BA.2.12.1則占了在6月4日當周收集的標本的62%。

過去一周以內的平均新病例數，從一個月前的2793例飆增到4847例共增長了74%，比起去年高出近25倍，住院率則平均有580人，比起一個月前的259人增加了124%，而現在平均七天檢測 陽性率接近5%，比起上個月的2.7%高出近一倍，住院率及重症患者也同樣增加了一倍之多。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，和往常一樣，我們向所有因COVID失去親人而哀悼的人，表示最深切的哀悼及祈福，高傳染性的Omicron變種，讓近期病例激增的軌跡提供了不確定性，現在衛生局擔心的是，是否新變種能逃過疫苗的保護，抑或是躲過快篩的測試。

目前BA.4和BA.5亞變體在洛縣仍很少見，但截至目前，每周都仍會發現一些確診病例，而疾病預防控制中心總共檢測到共49個新變種患者，其中感染BA.4的有27個、BA.5的有22個。疾病預防控制中心估計，在過去這一個月內，患得變種新冠的人數已從1%增加到13%，也證實了亞變種的能力遠勝於其他舊型變體。

根據公共衛生局於6月13日的報告指出，周六共新增17例死亡和6385例確診，周日新增3583例，周一新增2998 例。但具體的確診和死亡人數還需等待下周報告才能了解確切數字，而17例死亡病例中，一人年齡在30-49歲之間，兩人年齡在50-64歲之間，五人年齡在65-79歲之間，八人年齡在80歲或以上，共有14人有潛在的健康問題，迄今為止，洛縣的總死亡人數為3萬2218人。