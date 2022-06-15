我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

Omicron新變種 讓洛縣確診激增74%

洛杉磯訊
亞變種讓新冠確診率居高不下。（unsplash截圖）
亞變種讓新冠確診率居高不下。（unsplash截圖）

自6月11日以來洛杉磯縣共新增1萬2966例新冠確診病例和17例死亡，Omicron的變種BA.2.3讓洛縣的傳播率持續增高，確診率及住院率高於去年同時段。

根據加州衛生局於5月21日過去一周收集的樣本顯示，98%確診病人為感染BA.2及其亞系， 其中BA.2.3則有所減少，在最近一周內只占樣本中的3%而已，BA.2.12.1亞系則占了樣本中的42%，比前一周略微增加。在全國範圍中， BA.2.12.1則占了在6月4日當周收集的標本的62%。

過去一周以內的平均新病例數，從一個月前的2793例飆增到4847例共增長了74%，比起去年高出近25倍，住院率則平均有580人，比起一個月前的259人增加了124%，而現在平均七天檢測陽性率接近5%，比起上個月的2.7%高出近一倍，住院率及重症患者也同樣增加了一倍之多。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，和往常一樣，我們向所有因COVID失去親人而哀悼的人，表示最深切的哀悼及祈福，高傳染性的Omicron變種，讓近期病例激增的軌跡提供了不確定性，現在衛生局擔心的是，是否新變種能逃過疫苗的保護，抑或是躲過快篩的測試。

目前BA.4和BA.5亞變體在洛縣仍很少見，但截至目前，每周都仍會發現一些確診病例，而疾病預防控制中心總共檢測到共49個新變種患者，其中感染BA.4的有27個、BA.5的有22個。疾病預防控制中心估計，在過去這一個月內，患得變種新冠的人數已從1%增加到13%，也證實了亞變種的能力遠勝於其他舊型變體。

根據公共衛生局於6月13日的報告指出，周六共新增17例死亡和6385例確診，周日新增3583例，周一新增2998 例。但具體的確診和死亡人數還需等待下周報告才能了解確切數字，而17例死亡病例中，一人年齡在30-49歲之間，兩人年齡在50-64歲之間，五人年齡在65-79歲之間，八人年齡在80歲或以上，共有14人有潛在的健康問題，迄今為止，洛縣的總死亡人數為3萬2218人。

洛縣 檢測 Omicron

上一則

買遊艇不後悔 華人爸爸樂當船長：辛苦但美好

下一則

安大略機場客流 創6年新高

延伸閱讀

黑心篩劑CT線出不來 陸劣品混充美貨撈上億

黑心篩劑CT線出不來 陸劣品混充美貨撈上億
染疫尋求治療折騰 送藥到家也慢半拍

染疫尋求治療折騰 送藥到家也慢半拍
保護高風險族群 照護機構住民1周篩2次 快篩陽就投藥

保護高風險族群 照護機構住民1周篩2次 快篩陽就投藥
Omicron亞變種BA.4、BA.5 確診病例上升

Omicron亞變種BA.4、BA.5 確診病例上升
美Omicron亞變種BA.4、BA.5病例上升 傳染性更強

美Omicron亞變種BA.4、BA.5病例上升 傳染性更強
新冠最新變異株含Omicron、Delta 突破疫苗防護 增加重症病例

新冠最新變異株含Omicron、Delta 突破疫苗防護 增加重症病例

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High School），在加州排名第一，全美排名第14。（惠特尼高中官網）

南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三

2022-06-07 20:56

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉