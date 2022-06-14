主計長競選暫列第三 饒影凡：若得票接近 或申請重計

2022加州主計長參選人饒影凡。（饒影凡競選網站）

加州 主計長（Controller）6月7日的初選有了初步結果，截至13日，共和黨 的華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen）和民主黨 候選人、加州稅務委員會（California State Board of Equalization）委員郭嫻（Malia Cohen）排名前二，得票率分別為36.9%和21.9%。蒙特利公園市華裔市議員、民主黨候選人饒影凡（Yvonne Yiu）得票15.6%，暫居第三。近日，饒影凡對該選舉結果發表看法，稱如果最終得票數接近，將申請重新計票。

截至13日，加州主計長計票數已近400萬，根據美聯社統計，約有65.79%的選票已計算。饒影凡說，目前計票尚未結束，而她投放的選舉廣告的對象，用郵寄選票投票的民眾較多，或許隨著計票增多，自己的得票會與第二的郭嫻拉近。此前，曾有不少對加州主計長選舉的民調顯示，饒影凡處於較領先的地位。

饒影凡說，不管後面的計票是否拉近，她都做了準備。她已經與律師談過，如果最終結果她是第三名，且與第二名得票接近的話，將會要求重新計票（recount）。在加州，落選人申請重新計票，不需要什麼特別理由。

饒影凡承認這次選舉的結果「有點突然。」她說，做重新計票的準備，並不是想要挑戰選舉的公平性，只是自己投入一年的精力和大量金錢，希望有一個公正結果，「希望輸得心服口服。」如果是公平公正的，她會站出來承認敗選，如果真的有差距，她也會反思其中的原因。

根據加州的選舉制度，參加聯邦和加州階層的公職選舉，在初選中獲票最高的前兩名候選人再進入11月決選。今年加州主計長一職競爭十分激烈，除了前述三人，參選人還包括洛杉磯市審計長Ron Galperin、州參議員葛拉瑟（Steve Glazer），綠黨候選人金融分析師Laura Wells。

目前前三名候選人都曾獲得不同團體的背書，競爭十分激烈。陳仁宜獲得前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）、洛杉磯時報等媒體背書。郭嫻得到加州民主黨背書，饒影凡獲得前加州財務長江俊輝 (John Chiang)和國會議員桑契斯（Linda Sanchez）等人的背書。

加州民主黨前政治主任李天然曾經分析指出，加州主計長決選終究是一場政黨對決，誰能贏得最終勝利由選票決定。目前加州登記選民超過2200萬，其中民主黨近47%，共和黨不足24%，人數相差一倍。上一次共和黨人選上加州州級公職，還是在2006年，這一次共和黨是否可以贏得加州主計長關鍵一職，令人拭目以待。