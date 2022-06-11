美華文藝季6月11日春季講座 暢談中國絲綢之路

2022美華文藝季春季講座將在6月11 日晚6至8時舉行。（主辦單位提供）

人文磚及美華人 文學會主辦的文學與傳承系列 ，2022美華文藝季春季講座「早期中國與歐亞世界-從青銅文明互動網絡到絲綢之路的開通」，將在6月11日（周六）晚6至8時在缐上舉行，歡迎對「絲綢之路」及人文歷史藝術的朋友參加。

大家對絲路知多少？主辦單位將從考古看大航海時代和之前東西貿易文化交流軌跡，此乃人類大文明歷史重要一章。在絲綢之路開通之前的兩千年間，早期中國社會與歐亞世界已有持續往來，對中國青銅文明的發生與發展產生重要影響。

從距今4000年前開始，東亞、北亞、中亞三個互動圈，在天山、祁連山、陰山，沿線交匯，促進了知識、技術、宗教、原料、成品等各方面交流，貫穿三代文明。這種開放的互動網絡在戰國和秦漢時代，逐漸為長城內外軍事衝突所截斷。

張騫出使西域，以及絲綢之路的開通，並不是中西交流的開始，而是東亞與北亞帝國軍事對抗大背景之下，漢帝國重啟東亞與中亞貿易網絡的產物。

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