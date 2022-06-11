我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

美華文藝季6月11日春季講座 暢談中國絲綢之路

洛杉磯訊
2022美華文藝季春季講座將在6月11 日晚6至8時舉行。（主辦單位提供）
2022美華文藝季春季講座將在6月11 日晚6至8時舉行。（主辦單位提供）

人文磚及美華人文學會主辦的文學與傳承系列 ，2022美華文藝季春季講座「早期中國與歐亞世界-從青銅文明互動網絡到絲綢之路的開通」，將在6月11日（周六）晚6至8時在缐上舉行，歡迎對「絲綢之路」及人文歷史藝術的朋友參加。

大家對絲路知多少？主辦單位將從考古看大航海時代和之前東西貿易文化交流軌跡，此乃人類大文明歷史重要一章。在絲綢之路開通之前的兩千年間，早期中國社會與歐亞世界已有持續往來，對中國青銅文明的發生與發展產生重要影響。

從距今4000年前開始，東亞、北亞、中亞三個互動圈，在天山、祁連山、陰山，沿線交匯，促進了知識、技術、宗教、原料、成品等各方面交流，貫穿三代文明。這種開放的互動網絡在戰國和秦漢時代，逐漸為長城內外軍事衝突所截斷。

張騫出使西域，以及絲綢之路的開通，並不是中西交流的開始，而是東亞與北亞帝國軍事對抗大背景之下，漢帝國重啟東亞與中亞貿易網絡的產物。

報名：https://conta.cc/3m3QFrg世界日報讀者免費碼：LGP_9 ；連絡：[email protected]

華人 世界日報

上一則

加州擬砸15億元 買農民水權

下一則

橙縣Confetti Italian Ice & Custard冰淇淋店 獲評加州最佳

延伸閱讀

聖迪瑪斯慈濟人文學校招生 人文、語文、才藝都能學

聖迪瑪斯慈濟人文學校招生 人文、語文、才藝都能學
美國華人華僑聯合總會主席林建新訪問亞利桑那州鳳凰城，與亞省華裔社區代表舉行華人精英圓桌會議

美國華人華僑聯合總會主席林建新訪問亞利桑那州鳳凰城，與亞省華裔社區代表舉行華人精英圓桌會議
拜登東亞行 勾畫東亞戰略新藍圖

拜登東亞行 勾畫東亞戰略新藍圖
美華工商協會40周年慶 新舊會長交接

美華工商協會40周年慶 新舊會長交接
第153屆鐵路華工「金釘節」紀實

第153屆鐵路華工「金釘節」紀實
點名美國破壞東亞和平穩定 王毅：東亞引擎應是東協

點名美國破壞東亞和平穩定 王毅：東亞引擎應是東協

熱門新聞

好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍