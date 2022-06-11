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初選教訓政客 選民最重視安全

編譯組╱綜合報導
遊民與治安成為初選的決定因素。（美聯社）
遊民與治安成為初選的決定因素。（美聯社）

6月7日的加州初選結束後，以基層選舉的角度看來，似乎是共和黨大進，民主黨大退，但是撇開表面的政治宣傳，更深層的問題才會浮現：加州選民雖然希望司法改革與警政革新的腳步不要停滯，但是他們更希望政客重視民眾的切身感受，高遠的除罪化或刑罰替代，遠比不上住家附近的不安全感，與一直沒有改善的遊民問題。

洛杉磯時報與柏克萊加大Institute of Governmental Studies選前的民調顯示，75%的選民「相信」加州的犯罪率在過去兩年明顯增加，83%的選民「相信」遊民問題越來越嚴重。就算實際數據與感受相反，但是初選結果很明顯地反映了民眾內心的不安與惶恐，因為「數據顯示本地犯罪率降低」，跟選民「覺得我家附近越來越不安全」，根本是兩回事，後者才是民眾每天生活必須面對的現實。

當然，民主黨的掌門人、總統拜登8日的談話，算是一兼二顧的提醒。他說，不論是民主黨或共和黨，都必須面對犯罪增加的問題，並且拿出具體作為，「尤其是槍械暴力」，因此不論何州何市都得撥出更多預算，處理刑案問題。其他民主黨人似乎也認同「老大」的說法，就算要改革司法、警政，但民眾對犯罪、安全的疑慮才是重點，「當民眾不安惶恐時，他們就不會把票投給我們。」

只是，從7日的初選到11月的大選，這場選戰到底該如何打，連民主黨人自己都抓不清方向。不過，洛杉磯市長選戰中暫時領先的卡魯索陣營，顧問Sean Clegg的看法倒是值得參考。他告訴洛時，加州人並非反對改革，但是處理方式需要調整，「多數選民想要種族平等，想要公平的起訴程序，也想要願意扛責的警察機關」，但是「他們也想要遊民帳篷少一點，想要輕罪也會被提起公訴。」

這個改革方向不變，但方法要變的論調也獲得舊金山市長布里德（London Breed）的應和。她說，檢察長博徹思（Chesa Boudin）遭到罷免，很大的原因是，當罪案發生時，民眾竟然不知道還能找誰負責處理，但是這種質疑不應該導致司法改革或警政革新的半途而廢。布里德強調，加州眼前的問題不在於還要不要法治、還要不要嚴懲犯罪，或是把人丟進牢裡就好，而在於「誰該負責」，然後那個肩負責任的人必須得出大家都接受的結論與做法。

共和黨人當然也有一些批評，包括民主黨改革之路走得太遠，民眾只是透過初選表達不滿，正如橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）競選發言人，又負責罷免洛杉磯檢察長賈斯康（George Gascón）的Tim Lineberger所說，初選就是給忽略民眾感受者的一個教訓，但他也認為初選這個「公投」不是針對特定候選人，反映的是民眾對治安的擔憂，害怕對犯人講道理只會讓社區更糟。

民主黨 加州 遊民

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