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初選得票只有34% 洛縣警長恐陷苦戰

編譯組╱綜合報導
洛縣警長維拉紐瓦2018年宣布勝選時的檔案照。(本報檔案照）
洛縣警長維拉紐瓦2018年宣布勝選時的檔案照。(本報檔案照）

洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）原本以為他會在2022年6月7日的初選中直接勝出，沒想到他的得票竟然只有34%，其他八名對手的66%選票，在11月大選中很可能都會集中到他的對手、長堤市退休警長魯納（Robert Luna）身上。洛杉磯時報指出，2018年擺平在任警長的維拉紐瓦，2022年的剩下幾個月都得擔心這次會不會換成他被擺平。

誠然，初選不等於大選的最大原因在於，投票率只有14%，而且到11月大選還有一段時間，倚靠著現任優勢，維拉紐瓦很可能在最後壓倒對手獲得連任。但是一些政治學者認為，登記為民主黨人的維拉紐瓦，近來討好右派的作風可能成為要害，不滿情緒最終可能化為反對他的選票；只是魯納的政治立場也飄移不定，2018年以前登記為共和黨，2018年登記為無黨派，2020年又加入民主黨，而且知名度也不如維拉紐瓦。

維拉紐瓦2018年勝出的最大原因是，他的改革口號打動民主黨人。但是維拉紐瓦上任後，對內出現用人引發質疑、不理警局內部幫派、坐視員警的不當行為，對外轉向右派，移民、遊民、攜槍等諸多議題都讓民主黨支持者幻滅。連競選總幹事Javier Gonzalez都說，他們的策略可能需要「微調」。

民主黨洛縣主席Mark Gonzalez則是直言，維拉紐瓦初選的八名對手都只主打一招「反維拉紐瓦」，而且維拉紐瓦對初選的漫不經心顯然引發更多負面效應，在其他候選人失敗後，選民集中支持魯納並不意外。初選投給其他候選人的民主黨團幹部Cynthia Hart就說，雖然魯納不是她心中的首選，但是維拉紐瓦背叛承諾，換掉維拉紐瓦後洛縣警局就不會再退步，因此11月時她會投給魯納。

民主黨 洛縣 洛杉磯

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