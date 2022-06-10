我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

速食員工 促通過時薪15元

編譯組／綜合報導
9日洛杉磯市政廳外的Fight for $15活動。（Fight for $15提供）
9日洛杉磯市政廳外的Fight for $15活動。（Fight for $15提供）

保障基本工資加州AB 257草案13日將要進入第二階段審議之際，「Fight for $15」運動9日號召數百名速食店員工前往洛杉磯市政廳表態，希望加州議會儘快通過AB 257，提高基本工資至時薪15元，並對最高工時與勞動環境做出規範。

AB 257即Fast Food Accountability and Standards Recovery Act，又稱「FAST Recovery Act」，2022年1月獲得加州眾議會通過後，參議會Labor, Public Employment and Retirement Committee排定13日進行審查。

加州共有超過70萬名的速食店從業員，9日的聲援活動參加者來自300多家分店，他們都是響應Fight for $15的訴求，希望讓最底層的勞工儘快獲得薪資保障。Fight for $15運動由服務業雇員國際工會（SEIU）發起。

起草AB 257的眾議員豪登(Chris Holden)曾經強調，本法如能實施，代表加州再度走在全美前面，引領速食業的結構改變。但對於該法審議進度不滿的速食業勞工越來越多，Fight for $15調查發現85%的從業員都認為薪資遭到苛扣，因此9日的活動正在敦促議會加速審議。

AB 257立法完成後，加州政府必須成立Fast Food Sector Council， 為速食業勞工制定基本工作條件，以免一線員工面對全美連鎖餐廳時居於下風。

加州 勞工 基本工資

上一則

加州城市暖化程度大不同 佛雷斯諾升溫4℉最快

下一則

污名化房產 有些情況賣家都要披露?

延伸閱讀

美陸戰隊軍機墜毀加州 機上5人全數殉職

美陸戰隊軍機墜毀加州 機上5人全數殉職
聯邦州公職 南加亞裔13人晉決選

聯邦州公職 南加亞裔13人晉決選
選民重視犯罪遊民問題 加州初選民主黨進步派敲警鐘

選民重視犯罪遊民問題 加州初選民主黨進步派敲警鐘
11月州長決選 達勒挑戰紐森

11月州長決選 達勒挑戰紐森
加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級

加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級
洛市市長初選 卡魯索、貝斯晉級 11 月大選再戰

洛市市長初選 卡魯索、貝斯晉級 11 月大選再戰

熱門新聞

好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20
美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退