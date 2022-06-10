速食員工 促通過時薪15元

9日洛杉磯市政廳外的Fight for $15活動。（Fight for $15提供）

保障基本工資 的加州 AB 257草案13日將要進入第二階段審議之際，「Fight for $15」運動9日號召數百名速食店員工前往洛杉磯市政廳表態，希望加州議會儘快通過AB 257，提高基本工資至時薪15元，並對最高工時與勞動環境做出規範。

AB 257即Fast Food Accountability and Standards Recovery Act，又稱「FAST Recovery Act」，2022年1月獲得加州眾議會通過後，參議會Labor, Public Employment and Retirement Committee排定13日進行審查。

加州共有超過70萬名的速食店從業員，9日的聲援活動參加者來自300多家分店，他們都是響應Fight for $15的訴求，希望讓最底層的勞工 儘快獲得薪資保障。Fight for $15運動由服務業雇員國際工會（SEIU）發起。

起草AB 257的眾議員豪登(Chris Holden)曾經強調，本法如能實施，代表加州再度走在全美前面，引領速食業的結構改變。但對於該法審議進度不滿的速食業勞工越來越多，Fight for $15調查發現85%的從業員都認為薪資遭到苛扣，因此9日的活動正在敦促議會加速審議。

AB 257立法完成後，加州政府必須成立Fast Food Sector Council， 為速食業勞工制定基本工作條件，以免一線員工面對全美連鎖餐廳時居於下風。