我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

亞市現任教委連任成功 挑戰者張奔將繼續為發聲而戰

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞學區教委選舉，兩位現任教委尋求連任成功。從左到右依次為Leigh Chavez、方玉龍（Fenton Eng）、挑戰者張奔（Ben Zhang）。（競選網站圖片）
亞凱迪亞學區教委選舉，兩位現任教委尋求連任成功。從左到右依次為Leigh Chavez、方玉龍（Fenton Eng）、挑戰者張奔（Ben Zhang）。（競選網站圖片）

亞凱迪亞（Arcadia）學區教委的選舉中，初步開票結果顯示，兩位現任教委尋求連任成功， Leigh Chavez 的得票率為39.1%，方玉龍（Fenton Eng）為 36.7%，新人張奔（Ben Zhang）在這場三選二的競爭中挑戰，得票率24.2%。最後的結果將在本周五更新。

對於目前的開票結果，23歲的華裔青年張奔6月8日表示：「我希望每個支持者能夠記住，不要讓減速帶成為停車標誌，人生的路很長，我們會繼續為發出自己的聲音而戰，因為這很重要。」張奔再次感謝所有支持者的鼓勵，他說，「一切才剛開始，一路走來，我們競選團隊腳踏實地完成了每件事情，回首這個過程，沒有遺憾，但行好事，莫問前程。」

張奔的競選經理Olivia Li表示，目前的競選結果並沒有影響團隊的情緒，他們還在按部就班地進行一些收尾工作，讓競選活動有頭有尾。張奔的家人認為，張奔此次能夠站出來競選，並得到很多人支持，本身就是一種成功和希望，「感謝大家在過去幾個月的全力支持，競選最終就是積累經驗、積蓄力量，實現華人參政議政的目標。」

對於當選的兩位候選人，張奔衷心祝福，並希望曾支持自己競選的人，在未來也能給予他們同樣的鼓勵和支持。張奔說參加學區教委競選，就是想為亞市學生提供更好的教育環境，讓他們能取得成功，因此無論競選結果如何，他都將繼續投身於社區工作，盡所能讓社區更好。

今年55歲的Leigh Chavez是亞市學區教委會主席，她擔任學區教委五年，兩個兒子一路就讀亞市學區各學校。 Chavez在競選連任時，打出經驗牌，表示自己一直是學區活動的積極參與者，在孩子就讀該學區時，就與老師、家庭和工作人員建立了牢固的關係，「多年來，我一直是青少年輔助計劃的成員，因為我覺得與學校的孩子保持聯繫非常重要。」

62歲的方玉龍已擔任九年的亞市學區教委，他是學區教委會副主席，兩個孩子是亞市學區校友。方玉龍在最近一次採訪中談到，疫情造成了孩子們潛在的學習損失，他說很難就如何糾正這個問題提出明確的答案。但方玉龍表示，重要的是能否讓學生繼續對學習充滿熱情，「我們需要向學生灌輸學習是一個終生的過程，不僅是從K到12年級，如果一直有學習意願，就會彌補曾經的損失。 」

對於此次選舉結果，方玉龍表示，「最終的選票數尚未確定， 但從目前情況來看，我很可能會連任，感謝社區對我努力的肯定。 」

學區 開票 亞凱迪亞

上一則

時代學苑暑期新班將開課 現報名七折優惠

下一則

洛市市長初選 卡魯索、貝斯晉級 11 月大選再戰

延伸閱讀

洛縣地方各項選舉 4華人勝3華人敗

洛縣地方各項選舉 4華人勝3華人敗
聯邦州公職 華人多數可連任

聯邦州公職 華人多數可連任
費郡公校新預算過關 教師漲薪4%

費郡公校新預算過關 教師漲薪4%
校園槍擊殷鑑 新州1學區聘武裝警察駐校維安

校園槍擊殷鑑 新州1學區聘武裝警察駐校維安
亞凱迪亞學區選舉 3人爭2席 華裔張奔拚出頭

亞凱迪亞學區選舉 3人爭2席 華裔張奔拚出頭
洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮

洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著