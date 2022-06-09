亞市現任教委連任成功 挑戰者張奔將繼續為發聲而戰

亞凱迪亞學區教委選舉，兩位現任教委尋求連任成功。從左到右依次為Leigh Chavez、方玉龍（Fenton Eng）、挑戰者張奔（Ben Zhang）。（競選網站圖片）

在亞凱迪亞 （Arcadia）學區 教委的選舉中，初步開票 結果顯示，兩位現任教委尋求連任成功， Leigh Chavez 的得票率為39.1%，方玉龍（Fenton Eng）為 36.7%，新人張奔（Ben Zhang）在這場三選二的競爭中挑戰，得票率24.2%。最後的結果將在本周五更新。

對於目前的開票結果，23歲的華裔青年張奔6月8日表示：「我希望每個支持者能夠記住，不要讓減速帶成為停車標誌，人生的路很長，我們會繼續為發出自己的聲音而戰，因為這很重要。」張奔再次感謝所有支持者的鼓勵，他說，「一切才剛開始，一路走來，我們競選團隊腳踏實地完成了每件事情，回首這個過程，沒有遺憾，但行好事，莫問前程。」

張奔的競選經理Olivia Li表示，目前的競選結果並沒有影響團隊的情緒，他們還在按部就班地進行一些收尾工作，讓競選活動有頭有尾。張奔的家人認為，張奔此次能夠站出來競選，並得到很多人支持，本身就是一種成功和希望，「感謝大家在過去幾個月的全力支持，競選最終就是積累經驗、積蓄力量，實現華人參政議政的目標。」

對於當選的兩位候選人，張奔衷心祝福，並希望曾支持自己競選的人，在未來也能給予他們同樣的鼓勵和支持。張奔說參加學區教委競選，就是想為亞市學生提供更好的教育環境，讓他們能取得成功，因此無論競選結果如何，他都將繼續投身於社區工作，盡所能讓社區更好。

今年55歲的Leigh Chavez是亞市學區教委會主席，她擔任學區教委五年，兩個兒子一路就讀亞市學區各學校。 Chavez在競選連任時，打出經驗牌，表示自己一直是學區活動的積極參與者，在孩子就讀該學區時，就與老師、家庭和工作人員建立了牢固的關係，「多年來，我一直是青少年輔助計劃的成員，因為我覺得與學校的孩子保持聯繫非常重要。」

62歲的方玉龍已擔任九年的亞市學區教委，他是學區教委會副主席，兩個孩子是亞市學區校友。方玉龍在最近一次採訪中談到，疫情造成了孩子們潛在的學習損失，他說很難就如何糾正這個問題提出明確的答案。但方玉龍表示，重要的是能否讓學生繼續對學習充滿熱情，「我們需要向學生灌輸學習是一個終生的過程，不僅是從K到12年級，如果一直有學習意願，就會彌補曾經的損失。 」

對於此次選舉結果，方玉龍表示，「最終的選票數尚未確定， 但從目前情況來看，我很可能會連任，感謝社區對我努力的肯定。 」