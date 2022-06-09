猴痘入侵 洛縣出現第二例

聯邦疾病防治中心6日將猴痘警示升至第二級。(美聯社)

洛杉磯 縣衛生官員8日（周三）證實了該地區第二例疑似猴痘 (Monkeypox)感染病例。上周，洛縣報告了首例猴痘病例。

洛杉磯縣公共衛生局（Department of Public Health）表示，該患者是一名最近有旅行史的成年人，患者伴有症狀，但狀態良好，正在與他人進行隔離。衛生官員正在調查該起病例，並對密切接觸者進行追踪和接觸後的預防。他們提醒居民，普通人群感染猴痘的風險仍然非常低。

在全國範圍內，由於有12個州和華盛頓特區已確認感染猴痘，全國疾病防治中心 （CDC）已將猴痘警示升至第二級。

官員說，這種疾病通常發生在中非和西非，在美國不是自然發生的。當一個人接觸受感染的動物或人類，通過接觸受感染者使用的材料，或長時間接觸呼吸道飛沫或粘膜，猴痘就會傳播。性交期間也可能通過皮膚間接觸和其他親密接觸傳播。

衛生官員說，雖然目前還沒有批准針對猴痘的具體治療方法，但藥物可以用來緩解症狀。早期症狀包括發熱、不適、頭痛、淋巴結腫大，有時還包括咳嗽或喉嚨痛。其他症狀可能包括肌肉痠痛、背痛、發冷和乏力，隨後出現皮疹。皮疹通常從面部開始，並蔓延到身體其他部位，一些患者出現皮疹可發生在生殖器上。感染可能持續兩到四周。

官員們建議採取以下措施預防猴痘：避免接觸與患病動物或感染該病毒的人接觸過的床上用品和衣物等材料。避免與患有或可能患有猴痘的人接觸。避免接觸可能攜帶病毒的動物（如患病或已發現死亡的動物）。接觸受感染的動物或人類後，用肥皂和水洗手或使用含酒精的洗手液。