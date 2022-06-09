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台作家駱以軍、美行為藝術家謝德慶 出席「對話台灣」

【洛杉磯訊】

洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院，與美國洛杉磯加州大學(UCLA) 合辦的「對話台灣」對談系列，分別於美西時間6月8日下午6時，及10日下午4時舉辦兩場線上講座，邀請作家駱以軍及行為藝術家謝德慶出席，與觀眾暢談他們的作品創作理念，主題分別為「駱以軍論文學創作」及「行為之道：對談行為藝術大師謝德慶」。

駱以軍為台灣暢銷文學作家，知名作品包括《西夏旅館》、《匡超人》、《女兒》、《月球姓氏》、《第三個舞者》、《明朝》、《計程車司機》及《我們》等等，曾獲香港紅樓夢文學獎首獎、台灣文學獎及台北文學獎等，首部英文版小說《遠方》由新加坡籍小說家及譯者Jeremy Tiang (程異)翻譯，哥倫比亞大學出版社於2021年出版發行。

謝德慶是台灣最早從事行為藝術創作的藝術家之一，1974年他在美國費城附近跳船，曾非法移民14年，直到1988年獲得大赦。他自1970年代在紐約的工作室發表了五件「一年行為表演」和「十三年計畫」。謝德慶透過自身與時間的長期互動過程，以極端的創作形式建立了他在當代藝術的地位。作品《一年行為表演：1980-1981》(簡稱《打卡》)，曾於2009年紐約現代藝術博物館(MoMa)及古根漢美術館展出，獲倫敦泰德現代美術館典藏，近年知名展作為2017年威尼斯雙年展台灣館「做時間」。

本系列活動由UCLA白睿文(Michael Berry)教授主持，透過Zoom平台並同步於YouTube頻道播放(https://www.youtube.com/user/UCLAccs/featured)，活動報名資訊請見：https://www.international.ucla.edu/ccs/events。

UCLA 洛杉磯 美術館

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