洛縣地方選舉 華人4勝3敗

圖表：南加地方市議會學區教委會選舉華裔成績單。

6月初選落幕，洛杉磯 縣選務局（RR/CC）8日公布了半官式選舉結果（Semi-Final Results），雖然不是最後的結果，但除非尚未開出的通訊投票比重很大，否則幾乎是已經確定。而在巴沙迪那社區學院（PCC）理事會選舉中，初步開票結果顯示，二位華人 當選，兩人落選；此外，第1區華人理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）無人挑戰自動連任，但未列入選舉名單。在亞凱迪亞 學區教委選舉中，一人連任成功一人挑戰失利。

據洛杉磯選務局網站公布的數據，在PCC理事會選舉中，第5區理事伍麗娥（Linda Wah）遭遇鄺一正（Kristine E. Kwong）挑戰，鄺一正以微弱優勢（51.66%）險勝伍麗娥；在第7區選舉中，新人王耀正（Alton Wang）以得票率48.76%些微差距，挑戰失利。

在亞凱迪亞學區教委選舉中，兩位現任教委尋求連任，新人張奔（Ben Zhang）挑戰，在該場三選二的競爭中，張奔得票率24.18%墊底，方玉龍（Fenton Eng）得票進前二連任成功。

此外，還有兩場地方城市華人選舉。在托倫斯市（Torrance City）市長選舉中，現任華裔市議員陳光豪（George Chen）以得票率57%成功當選。在羅斯密（Rosemead）市議會選舉中，現任華裔市議員（Steven Ly）拿下第二高票，在該場四選三的競爭中連任成功。