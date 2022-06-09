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政客們光喊節水 什麼都不做

洛城新語  

加州選民倍感挫折，忍受高油價、通膨、遊民、犯罪率升高等之外，還面臨酷熱天氣缺水限水，搞不好政府最後須推出嚴厲用水配給措施，讓加州居民生活更難過。

加州州長、參眾議會和州府部門，除了高喊要民眾節約用水，其他的什麼都沒做。加州近60%地區處於最高兩個級別的「乾旱」狀態，但包括大洛杉磯地區的南海岸水區4月用水量，卻比2020年同期增加25.6%；加州城市也增加17.6%用水，人口增加、氣溫升高，水庫已乾涸，最後如須靠「配給制」，民眾會造反。

但政客歸咎這是1200年來最嚴重乾旱，怪氣候變遷和全球暖化、怪民眾不節約用水，卻從未看到他們努力嘗試「開源」，解決問題。

紐森州長正競選連任，他標榜的政績包括連串創紀錄預算盈餘、利用盈餘為非法移民支付健保費、補貼中產家庭醫療保險費、提供紓困金給大部分納稅人等。講白了，就是用納稅人的錢「買」選票，卻合法、非法和輕重緩急不分，從未認真想從根本上解決用水問題。

舉幾個實例。一，加州「北水南調」早自1935年，即在中央山谷農業區開啟，用於灌溉發展農業；1960年代擴大建成900多公里長的引水渠道，並興建大小水庫，成為全州供水網絡，提供南加2000多萬人口用水。

但如今加州高山積雪、湖泊存水都空了，「乾渴」的加州，州府和政客們只能靠祖蔭、吃老本，近年預算盈餘每年最多時近800億，寧可拿去補貼非法移民，或大撒錢買選票。

為何不花點心思研究擴大供水系統，包括從俄勒岡、華盛頓州，或更遠的伊利諾、德州、密西西比或路易斯安那等州引進多餘淡水的可行性，即使涉及龐大建設和花錢買水也值得，可解決加州長遠的缺水問題。

政客怠惰，缺雄才大略，反正四年或八年任滿，不是覬覦聯邦參議員、白宮寶座，就是退休，多一事不如少一事。嬰兒潮世代後的政客，更遠不如前輩們有遠見。

二，有人提議，加州可增設海水淡化廠，或擴大利用處理後的廢水。但前者須使用大量能源，效益和可行性待評估。加州很多城市雨水下水道系統有缺陷，遇雨時數十億加侖雨水排入大海，如今廢水利用率多高，都讓人存疑。

三，更渾蛋的政策，加州開放大麻合法化，可能成缺水最大幫凶。平均每株大麻每天需三加侖水。2021年，種植大麻至少用掉1億5000萬加侖的水。加州用水猛增，和大麻有多少關係？民主黨標榜「進步」，倡議大麻合法化，根本不敢追查。

加州缺水是天生的難題，中國能做到南水北調，德國遠從俄羅斯建海底管道輸入天然氣，加州政客們卻只知選票，寧願花上百億元在佛瑞斯諾建一段沒用的高鐵，對3900萬加州人的用水，政客們空口喊節水，毫無作為。加州沒有快速走向沒落，真是奇蹟，但還能維持多久？

加州 大麻合法化 非法移民

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