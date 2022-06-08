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華人研發電力膠囊 發展綠能源

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
出席的民選官員及當地集團代表。（記者張庭瑜／攝影）
出席的民選官員及當地集團代表。（記者張庭瑜／攝影）

Power8 Tech公司創辦人丁廉君博士，6月6日於YK集團辦公室發表該公司最新研發成果『電力膠囊系統』，該系統將做為補助的電網，解決過去再生能源的儲電問題，期望為全球128個國家宣示將達成2050淨零排放目標助一份力，以實現真正永續能源再生。

丁廉君講述電力發電廠概念圖。（記者張庭瑜／攝影）
丁廉君講述電力發電廠概念圖。（記者張庭瑜／攝影）

出席發表會的尚有加州經濟發展組織（Team California）主席，暨結合私人企業和地方政府的「帝王谷經濟發展公司」（Imperial  Valley Economic Development Corporation）執行總裁（CEO）凱利（ Timothy Kelley） 、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正、美國YK集團董事長盧順興、副總裁丁偉豪、智慧財產權律師戴志成、前美西華人學會會長汪康熙博士等。

丁廉君博士。（記者張庭瑜／攝影）
丁廉君博士。（記者張庭瑜／攝影）

Power8與YK集團將建設的新能源廠位於帝王縣，是美國前總統歐巴馬親點的新能源發展不二之選，位於加州最南端與墨西哥接壤，平均降雨量三吋及富有豐富自然資源，動車電池的原料「鋰礦」 也位於此地。在全球將於2050 邁向淨零排放，Power8首創的「電力膠囊」解決方案，也博得許多科技公司青睞，成為新一代寵兒。

加州經濟發展公司執行總裁凱利簽署合約，握手示意合約簽訂完成。（記者張庭瑜／攝影）
加州經濟發展公司執行總裁凱利簽署合約，握手示意合約簽訂完成。（記者張庭瑜／攝影）

丁廉君表示，美國不論是作為資本市場的開發，或是政治發展都很有潛力，這是為什麼會選擇美國作為出發點。他也解釋電力膠囊的運作概念，提及日月潭的水力循環發電形成一個巨大的電池，而電力膠囊就是把相同概念縮小並濃縮成膠囊，利用其中壓力在膠囊循環、推動內部的水轉換能量。

相比太陽能電板無法存放及時效性的弊端，電力膠囊則不受地點、時間的限制，即使是沙漠地區也能預先存備水，以便後續循環使用，而其封閉性的特點，也讓水質不受蒸發或是變質的影響，以實現 「100%的再生能源」、全天候的使用。

加州經濟發展公司執行總裁凱利簽署合約。（記者張庭瑜／攝影）
加州經濟發展公司執行總裁凱利簽署合約。（記者張庭瑜／攝影）

電力膠囊系統中包含了壓力罐、水渦輪發電機、空氣壓縮機、相關水泵工程等模組化設計。丁廉君指出，以一個 100 公尺乘以 100 公尺的一萬平方米基地計算，就可以放置5000個膠囊、儲存10萬度的電(100MWh)，可提供1 萬個家庭、約5萬人口，相當於 一個小城市的日用電量。 而電力膠囊的優點之一，即為其可設置於地底下的特性，讓許多小國緊張的土地資源得以緩解，完全不影響其地表上後續的開發及利用。

汪康熙談敘綠能源的重要性。（記者張庭瑜／攝影）
汪康熙談敘綠能源的重要性。（記者張庭瑜／攝影）

目前美國一年用電超過3.7萬億度，中國用電超過7.8萬億度，台灣用電2700億度，人均用電量高居全球前三大，其中運輸與工業用電就占據近60%。而根據美國能源部（United States Department of Energy，簡稱DOE) 2020年報告，石油天然氣占79%, 再生能源占11%。中國的石油天然氣占60%，再生能源21%，台灣的石油天然氣占 87%、再生能源占6.3%，挑戰於2035淨零碳排是份十分嚴峻的挑戰。

汪康熙表示，近年來各方意識到綠色能源的重要性越來越高，所以不定時也會與各路專家學者們共同探討未來能源發展的趨勢，這次很高興能邀請到丁廉君博士與大家分享他們的綠能發展。

Power8 tech 目前已取得電力膠囊專利。丁廉君表示，其發電效率和400米的水庫發電系統相同，可達到75%的水準，有信心這項技術將成為全球最好的儲能發電系統，並在矽谷起頭，引領全球再生能源發展布局帶來劃時代、革命性的影響，藉此推動能源結構綠色轉型，盡早真正實現淨零碳排目標。

帝王谷經濟發展公司執行總裁凱利，也於當日與YK集團、Power8 Tech公司董事長丁廉君，及前美西華人學會會長汪康熙等人，簽署條約承諾將雙方以『電力膠囊」能源發展的最大利益為考量，來共同合作。

石油 天然氣 加州

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