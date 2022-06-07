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「美國女孩」刻畫美台文化衝突 南加展映

記者邵敏／洛杉磯報導
《美國女孩》導演阮鳳儀（右二）與主創團隊。（記者邵敏／攝影）
《美國女孩》導演阮鳳儀（右二）與主創團隊。（記者邵敏／攝影）

金馬獎作品《美國女孩》（American Girl）6月5日在洛杉磯地區展映。這部由導演親身經歷改編的電影，通過講述母親和女兒的家庭故事，細緻展現華人孩子無法躲避的兩地文化衝突，讓現場觀眾時而歡笑，時而落淚。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與亞洲世界電影節（AWFF）合作，協同南加州亞洲協會，5日（周日）在洛杉磯市西木區（Westwood）Landmark 戲院，舉辦台灣電影日《美國女孩》的紅毯特映活動。

這部由年輕華裔導演阮鳳儀（Feng-I Fiona Roan）編劇並執導的影片，入圍2021年東京國際電影節「亞洲未來」單元，並榮獲四項金馬獎，包括最佳新演員、最佳新導演、最佳攝影、觀眾票選最佳影片獎。另外，並獲國際影評人費比西（FIPRESCI）獎。電影還榮獲第24屆台北電影節12項提名，是今年國際新導演大賽台灣的代表之一。

電影講述13歲的女孩Fen，當母親診斷患有癌症時，被迫離開洛杉磯回到台灣。 Fen努力適應台北的新生活和學校，在尖銳的文化教育衝突中，她與母親、父親、妹妹的關係不斷變化，Fen也在悲喜中學會成長。

電影改編自導演阮鳳儀的親身經歷，她表示主要情節都是自己的家庭故事，影片娓娓敘述，場景、語言真實動人。當天大部分觀眾都是在洛杉磯生活的華人，包括很多留學生，他們跟隨情節發展，有時掩面而泣，有時全場歡笑，對於影片傳遞的矛盾衝突感同身受。

阮鳳儀認為，生活在兩種文化中的孩子，會面對雙重標準，很多時候不知何去何從，「美國教育希望孩子發表個人意見，但台灣只要求孩子乖乖唸書，處於叛逆期的很多孩子會無所適從。」不過阮鳳儀補充說，長大後，她覺得同時生活在兩種文化中很幸福，因為會融合出一種新的東西，「我既是一個台灣女孩，也是美國女孩。」

有意思的是，《美國女孩》以2003年SARS病毒爆發為背景，而影片2020年底在台北拍攝，當時正值新冠肆虐，兩場疫情在各自的時空發生。導演阮鳳儀表示，這是一種巧合，她初期撰寫劇本時，就已感受到世界正因疫情發生巨大改變，「因為疫情，決定了這部電影的氛圍，有些悶悶的感覺。」影片拍攝也受到疫情影響，阮鳳儀回憶，特別在醫院、機場等公眾場合取景時非常困難，外地演員到台灣拍攝又要經歷隔離，這些都是拍攝過程中遇到的挑戰。

金馬獎電影《美國女孩》講述母親和女兒的家庭故事。（電影預告片截屏）
金馬獎電影《美國女孩》講述母親和女兒的家庭故事。（電影預告片截屏）
金馬獎作品《美國女孩》6月5日在洛杉磯地區展映。（記者邵敏／攝影）
金馬獎作品《美國女孩》6月5日在洛杉磯地區展映。（記者邵敏／攝影）

《美國女孩》由知名演員林嘉欣主演母親，阮鳳儀分享合作的愉快過程。 「因為嘉欣有國外成長的背景，她深刻理解這個角色，」阮鳳儀說，「最初確定嘉欣主演這部電影， 我寫劇本就非常自由，不用擔心後面的拍攝，只要我寫好這個劇本，她就一定能演好。」

關於小演員的挑選，疫情讓劇組無法進入校園實地選角，因此只能網絡海選，為了追求語言表達的真實性，特意在台北的國際學校選擇合適角色。屏幕最後呈現的兩個女兒，都讓觀眾印象深刻，主演Fen的方郁婷（Caitlin Fang），更是將處於叛逆期的女孩，面對尖銳衝突時的無助、反抗，表現得淋漓盡致，並因這部影片獲得金馬獎最佳新演員獎。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，當天到現場觀看影片，他肯定這是一部非常好的電影，「台灣孩子在美國長大，兩地文化差異帶來衝突，到後來互相理解，進一步認同，電影傳達的這些理念非常可貴，相信洛杉磯的僑胞看這部電影時都會感受深刻。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境（後排中）到現場觀摩影片。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境（後排中）到現場觀摩影片。（記者邵敏／攝影）
電影改編自導演阮鳳儀的親身經歷，她表示自己既是台灣女孩，也是美國女孩。（記者邵敏...
電影改編自導演阮鳳儀的親身經歷，她表示自己既是台灣女孩，也是美國女孩。（記者邵敏／攝影）

電影 洛杉磯 導演

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