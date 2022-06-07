南加政客選前秀場 劇本老套

臨近選舉日，位於洛市中心的奧維拉街(Olvera Street)的小商家們，不知道每周要接待多少次政客的「拜訪」。這裡地處市中心，對官員們來說十分便利，又屬於標誌性歷史地標，可以步行探訪還能拍照攝影，比大中央市場（Grand Central Market）還多了少數族裔的加成，的確是在洛杉磯競選的官員「體察民情」的不二之選。

湊巧3日「圍攻」正要去奧維拉街上「體察民情」的洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）的抗議者們，「驚喜地」發現了也正要去「體察民情」的市長候選人梁家訓（Kevin de León），於是一擁而上。而本來就沒有計畫要與維拉紐瓦打照面的梁家訓，剛下車幾分鐘就莫名被圍攻，不得不被逼回到車裡。

可笑的是，原本給自己的「體察民情」行程安排好的幾名墨西哥 民樂演奏者，倒是一路認真可靠地完成了任務。即使前面的梁家訓都差點和抗議者肢體衝突起來，幾位樂手也在後面如影隨形，沒停下手上歡快的墨西哥舞曲，一路跟到梁家訓「逃」回車裡，為整齣魔幻政治喜劇傾情演奏背景音樂。

而因為抗議者們轉移目標，維拉紐瓦反而得以脫身，在寧靜的步行街上成功地「體察了民情」。他在鏡頭前向小商家們表示，自己在三周內就清理了附近的遊民 營。雖然說這話的當時，就仍有遊民在街前的廣場上遊蕩。

政治作秀當然解決不了實際問題，選民都清楚這些無非都是選前戲碼。但就算是看戲，劇情也都太無聊老套。其他市長參選人中，老政客貝斯自不用說，政壇新人卡魯索的參選前臨時入籍民主黨 ，狂砸錢買鋪天蓋地的廣告，也不免讓人心中起疑。

不僅政客們在舞台上的表演老套，連抗議者們也是如此。當天的抗議者們立場顯然為左派，在維拉紐瓦的場上主張反對執法部門撥款，聲援黑人的命也是命運動。因為維拉紐瓦是偏右的民主黨人，遭到這些人抗議也就罷了。而梁家訓這位左派民主黨人竟遭到更猛烈的圍攻，質疑他激進地清理遊民營的政策。

雖然所有人都知道目前的問題是遊民和犯罪，每位候選人都誓言若當選一定會將該問題作為首要任務。幾乎沒有人能提出真正有效的解決方案，連指出問題時，也都會偏離方向，以便於可以連帶指責對方陣營，當然更沒有人在做能起效果的事。這就是南加州政界的有毒現狀，參與其中的人都無一倖免，連本應作為社會反叛力量的抗議團體，也都陷入意識形態鬥爭的怪圈。

不管是政客的說辭還是抗議者的口號，寫入政治劇的劇本都嫌無聊，更不用說有多糊弄選民。而如此現狀，恐怕選民也無法指望能靠選上一名可靠的市長、警長、縣政委員就能解決問題，這次期中選舉後，還前路漫漫。