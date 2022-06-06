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初選投票 先做好選民登記

編譯組╱綜合報導
加州初選7日舉行，若有與選票相關事宜，可上州務卿網站上查詢。（州務卿網站）
加州初選7日舉行，若有與選票相關事宜，可上州務卿網站上查詢。（州務卿網站）

7日是加州初選，各縣選舉官員已將選票發送給登記選民，包括洛縣、橙縣和河濱縣等，也正進行提前線下投票。

以下是選舉相關訊息：

如何查看自己是否已登記投票？

民眾可上voterstatus.sos.ca.gov進入州務卿辦公室查看註冊狀態。登入加州駕照號碼或社安號後四碼。若最近才登記選民，州務卿辦公室建議等待24小時後再查詢。

如何登記選民？

若錯過5月23日登記截止日，可在7日或之前，前往投票中心完成有條件的選民登記。此舉可允許投票，一旦相關單位核實登記訊息後，選票將被計算在內。

如何改變政黨？

上州務卿網站重新登記，或親自去縣選務辦公室申請。

哪裡可找到選民指南？

州務卿辦公室網站可線上找到選民指南，有中、日、韓等各國文字版。或可致電800-345-8683。

若沒有永久地址，可投票嗎？

若無家可歸或無固定住宅，仍有投票權，但需在選舉日當天或年滿18歲，美國公民和加州居民才有資格。

若沒得到選票？

民眾可要求縣官員寄送第二份選票。也可填寫州務卿網站上申請延遲通訊投票，將申請提交給當地的縣選舉辦公室。

如何投遞通訊選票？

可親自至投票中心或投入選票投遞箱。民眾可上州務卿網站找尋最近的投遞箱。只要在7日或之前蓋上郵戳，也可郵寄給縣選舉單位。

若要確保計票，需在本月14日前收到選票。

若發現選票有錯，可聯繫當地縣選舉辦公室，重新申請選票。

通訊投票 加州 上州

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