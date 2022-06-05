免費串流媒體藏廣告商機 Pluto TV和Tubi受矚目

串流平台Pulto近期快速發展。（Pulto TV )

近年來免費的串流媒體（streaming vedio business）商業模式急速增長，消費者可在任何設備上觀賞免費新聞、體育和娛樂相關直播或原創節目、影集等，這些「免費」模式的背後，則是一連串的廣告商機。

洛杉磯時報報導，就在Netflix 因用戶流失陷入困境的同時，由廣告商支持的免費串流媒體正在崛起。

其中，派拉蒙全球公司（Paramount Global）旗下的Pluto TV和福斯公司的Tubi最引人矚目，他們的商業模式是在自己的媒體平台上，銷售廣告時間，透過用戶點播廣告創造營收 。

研究公司eMarketer預計，Pluto TV國內廣告收入，今年將增長53%，至12億4000萬元。Tubi預計增長79%，至8億8300萬元。兩者都有望比以廣告支持的串流媒體老牌龍頭Hulu（38億元）、YouTube（30億6000萬元）和Roku（22億5000萬元）成長速度更快。

這些以廣告影片點播（AVOD）為收入來源的串流媒體先驅，當數迪士尼 的Hulu。所有主要串流媒體播放器都已經或正在計畫，提供廣告支持的層面。Netflix也正考慮投放廣告，作為緩解當前挑戰的方式。

在這些串流平台上銷售廣告，很大程度是提供低價訂閱的一種手段（Hulu由廣告支持的最低價格為每月6.99元，派拉蒙最低每月4.99元）。

消費者無需註冊或輸入信用卡，即可點選觀看免費串流媒體服務。他們還在免費、有廣告影片的串流媒體頻道（稱FAST頻道）上提供新聞、體育、娛樂的直播，類似在有線電視網觀賞的內容。

2020年被福斯收購的Tubi創始人馬蘇迪（Farhad Massoudi）說，該平台被收購後，用戶從2500萬增長至5100萬，他們在2021年看了36億小時內容，比前一年增長40%。

消費者洞察機構Interpret副總裁薩平頓（Brett Sappington）說，隨著訂閱串流媒體業務成熟，廣告支持的服務增長是合理的。訂閱存在收入上限，一旦所有客戶付款，就無法從他們那得到收入。置入廣告的想法，是與收視率成比例，讓人看更多內容，會獲得更多收入。

對派拉蒙來說，免費串流媒體服務，替廣告商提供一種接觸年輕觀眾的方式，這些觀眾早放棄傳統電視平台。Tubi用戶年齡中位數為38歲，ABC、NBC和CBS用戶平均60歲以上，福斯電視台用戶平超過50歲。

免費串流媒體業務發展，與有線電視早期發展相似，當時頻道激增，替消費者增加選擇。

Tubi頻道提供日本動漫片與古典音樂，Pluto最初則以短視頻為主。

不僅如此，有線電視網與串流頻道之間也存在互惠。派拉蒙有專門播放CBS電視台連續劇頻道，福斯電視台真人秀，也可在Tubi上觀賞所有內容。

這些免費串流媒體，正替老節目賦予新契機。數十個老節目、情境喜劇，都能在這些串流媒體中找到。

串流平台也擴大實時FAST頻道可用性。CBS News Streaming、ABC News Live等，替用戶提供CNN和FOX新聞免費24小時服務。

消費電子製造商三星、VIzio和LG也看見串流平台商機，如今都在電視上內建自己免費串流平台。

隨著該領域蓬勃發展，各家平台開始開發屬於自己的原創內容，包括亞馬遜替其Freevee開發原創聚集等。

Tubi也計畫開發100個原創節目，馬蘇迪表示，用戶大數據會告訴他們，他們想要看什麼內容的影片。