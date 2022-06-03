加州保險局長 萊拉連任有強勁對手

艾倫（Vinson Eugene Allen）得到美國華人政治聯盟背書。（Vinson Eugene Allen）

加州 期中選舉6月7日初選將臨，加州保險 局長（Insurance Commissioner）候選人包括：現任加州保險局長萊拉(Ricardo Lara)、州眾議員萊文（Marc Levine）、民主黨 人艾倫（Vinson Eugene Allen）、共和黨人康隆（Greg Conlon）等七名競選者。

加州保險局長旨在執行加州保險法，並制定執行加州保險法的政策和程序。此外，並負責核發保險公司的許可、監管和審查保險公司。

局長萊拉獲得加州民主黨、加州環境選民（California Environmental Voters）、加州護士協會（California Nurses Association）、州長紐森（Gavin Newsom）、參議員Alex Padilla 以及勞工團體和其他州、國家官員的支持。

萊拉最突出的挑戰者是民主黨州眾議員萊文，萊文指責萊拉，在保護野火地區的房主免於失去覆蓋範圍方面做得不夠。萊文的競選承諾包括，命令保險公司將疫情期間多收的費用退還給消費者，禁止公司在給汽車保險定價時考慮客戶的教育和職業。

萊文得到加州民主黨進步連線（California Democratic Party Progressive Caucus）主席 Amar Shergill、加州民主黨退伍軍人核心小組 （California Democratic Party Veterans Caucus）主席 M. Ronald Cohen的背書；同時主流媒體洛杉磯時報、舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）、聖荷西信使報（San Jose Mercury News）等也支持他。

美國華人政治聯盟（原美國越柬寮華人政治聯盟）背書支持的競選者艾倫，是一名醫生和成功商人。