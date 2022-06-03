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加州保險局長 萊拉連任有強勁對手

記者邵敏╱洛杉磯報導
艾倫（Vinson Eugene Allen）得到美國華人政治聯盟背書。（Vinson Eugene Allen）
艾倫（Vinson Eugene Allen）得到美國華人政治聯盟背書。（Vinson Eugene Allen）

加州期中選舉6月7日初選將臨，加州保險局長（Insurance Commissioner）候選人包括：現任加州保險局長萊拉(Ricardo Lara)、州眾議員萊文（Marc Levine）、民主黨人艾倫（Vinson Eugene Allen）、共和黨人康隆（Greg Conlon）等七名競選者。

加州保險局長旨在執行加州保險法，並制定執行加州保險法的政策和程序。此外，並負責核發保險公司的許可、監管和審查保險公司。

局長萊拉獲得加州民主黨、加州環境選民（California Environmental Voters）、加州護士協會（California Nurses Association）、州長紐森（Gavin Newsom）、參議員Alex Padilla 以及勞工團體和其他州、國家官員的支持。

萊拉最突出的挑戰者是民主黨州眾議員萊文，萊文指責萊拉，在保護野火地區的房主免於失去覆蓋範圍方面做得不夠。萊文的競選承諾包括，命令保險公司將疫情期間多收的費用退還給消費者，禁止公司在給汽車保險定價時考慮客戶的教育和職業。

萊文得到加州民主黨進步連線（California Democratic Party Progressive Caucus）主席 Amar Shergill、加州民主黨退伍軍人核心小組 （California Democratic Party Veterans Caucus）主席 M. Ronald Cohen的背書；同時主流媒體洛杉磯時報、舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）、聖荷西信使報（San Jose Mercury News）等也支持他。

美國華人政治聯盟（原美國越柬寮華人政治聯盟）背書支持的競選者艾倫，是一名醫生和成功商人。

加州眾議員萊文 （Marc Levine）得到多家主流媒體背書。（美聯社）
加州眾議員萊文 （Marc Levine）得到多家主流媒體背書。（美聯社）
現任加州保險局長萊拉(Ricardo Lara)競選連任。（美聯社）
現任加州保險局長萊拉(Ricardo Lara)競選連任。（美聯社）

加州 保險 民主黨

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