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響應白宮實現居住正義 洛縣供屋計畫 擬創新施工降單價

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
洛市負責無家可歸倡議（Homelessness Initiative）的副市長拉米雷斯，談政府未來預算，手語老師在一旁協助翻譯。（記者張庭瑜╱攝影）
洛市負責無家可歸倡議（Homelessness Initiative）的副市長拉米雷斯，談政府未來預算，手語老師在一旁協助翻譯。（記者張庭瑜╱攝影）

洛縣府6月1日宣布，縣府因應「全國住房供應行動計畫」，推出最新一步的計畫及規畫方向。該計畫目的在促進住房供應和降低租戶及房主成本，也是白宮計畫幫助全美實現住屋正義的一部分。

這項住屋供應計畫是洛杉磯縣政委員會主席米歇爾（Holly J. Mitchell）、聯邦住房和發展部（HUD ）第九區華裔行政官卜君毅（Jason Pu），以及洛市負責無家可歸倡議（Homelessness Initiative）的副市長拉米雷斯（Jose Ramirez）在洛縣行政廳共同宣布。

隨通貨膨脹及各地人口激增越發嚴重，白宮5月16日發布全國住房供應行動計畫（Nationwide Housing Supply Action Plan），計畫包含：低收入戶可抵免住房稅、增加住房、利用救援計畫資金幫助租房，買房可能性（如租房援助和首付援助）、增加政府贊助企業為多戶家庭開發和修復提供資金的機會等。擬注重以上政策以有效縮小差距，讓不論是中低收入戶或是高收入族群，都能獲得更實惠的租金及更容易獲得的房屋所有權。

卜君毅透露，住房和城市發展部近期宣佈，將於今年度為美國各地的住房和社區發展活動提供共103億元贈款，將會用於經濟適用房發展。該筆資金包含33億的社區發展款、15億家庭投資合作夥伴計畫款和7.38億通過住房信託基金款。

根據總統2023年預算，預估將撥出500億住房供應基金。其中有350億將流向州政府的住房金融機構及其合作夥伴，並將為家庭投資合作計畫提供超過19億的自由支配資金，以構建和促進住房擁有權及發展，這也是近15年畫撥的最高預算紀錄。此外，政府將會額外撥出1800億預算，用於建造約2000套經濟適用房，也將會更注重於為老年人及殘疾人士的相關房屋設計，以支持整個大洛杉磯地區的弱勢群體，能以最大限度地自由獨立生活為目標。

卜君毅表示，政府未來會用創新的施工方法建立臨時和永久性住房單元，期間將會為當地創造不少就業機會，而目前在試圖建造新交通及住房的同時，預估將會擴展具有成本效益的範本，並創建具有彈性的社區，讓所有家庭都不再為住房問題而煩惱，這也是本次「我們回家吧」計畫（Our Way Home）的目標。

米歇爾表示，多年以來住房問題一直在洛縣是個嚴重問題，總需求共逾50萬套住房，市面上的短缺讓她的親友都因住房問題困擾，更多次在公開場合被年輕人請求改善房屋問題。因此在聽到拜登提出「我們回家吧」計畫很興奮，目前政府預估將在五年內新增9萬個新單元，預估將會為許多民眾改善居住問題。

拉米雷斯表示，洛市政府目標在注重建造至少1萬5000套經濟適用房，截至上個季度，已經超出這個目標，並通過經濟適用房漏水費制定了該市第一個永久性資金來源，也從中獲取近6000萬元預算用於建造更多經濟適用房，並保護處於風險中的現有經濟適用房，

政府目前有超過3300萬元的社區發展撥款（Community Development Block Grant ，簡稱CDBG） 和房屋贈款，共占經濟適用房管理渠道70%。也為發展中的36個項目裡的3400套經濟適用房單提供了貸款，得以建設，並將持續擴大經濟適用房管理渠道，進而增加住房供應、金融掃盲服務及法律服務。

拉米雷斯預估將會於五年內彌補疫情期間所造成的空白期，以實現全國供需平衡的需求，及降低全國普通中產階級的住房成本。

「我們將在預算中，要求國會為住房選擇券計畫提供321億元」，卜君毅補充說，目前HUD正竭盡所能解決經濟範圍內各方面的無家可歸和住房危機，並提供救助金給無家可歸者，也將會持續增加住房的整體供應，及確保住房安全，盡早實現住房正義。

洛杉磯縣縣政委員會主席米歇爾談及住房需求。（記者張庭瑜╱攝影）
洛杉磯縣縣政委員會主席米歇爾談及住房需求。（記者張庭瑜╱攝影）
出席官員合影。（記者張庭瑜╱攝影）
出席官員合影。（記者張庭瑜╱攝影）
聯邦住房和發展部（HUD ）第九區華裔行政官卜君毅回應民眾問題。（記者張庭瑜╱攝...
聯邦住房和發展部（HUD ）第九區華裔行政官卜君毅回應民眾問題。（記者張庭瑜╱攝影）

預算 低收入 洛縣

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