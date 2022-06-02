垃圾山變公園 拉朋地4日有健行

Puente Hills垃圾山變社區公園。（公園提供）

經過多年的社區宣傳、聆聽會議和社區參與，拉朋地（Puente Hills）垃圾山改造進入新階段。洛杉磯 縣公園休閒局（ Los Angeles Department of Parks and Recreation），將於4日舉行社區遠足和慶祝活動，紀念國家步道 日，並宣布下一階段拉朋地垃圾山公園規畫實施狀況。

經過與社區成員和合作夥伴多年的合作和對話，洛杉磯縣公園正在推進其公園為大家（ParksForAll） 使命，開發拉朋地垃圾填埋公園，這是一個新的142畝的區域公園，為聖蓋博谷及其他地區的居民提供服務。

新的區域公園將包括多用途小徑、跑步環路、舞台、自行車技能公園，及大型開放空間和景觀。它還將為棲息地提供自然區域，並讓遊客可凝視公園周圍的美麗風景。對於許多人來說，在4日一邊慶祝國家步道日一邊在這裡徒步旅行，會是第一次參觀這個開放空間的好機會。

洛杉磯縣公園和娛樂部主任Norma E. García-Gonzalez表示，這個公園曾是洛縣第二大垃圾填埋場，如今將成為全國環境恢復的典範。要感謝社區成員、社區組織的熱情努力，及縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)和韓珍妮（Janice Hahn）的支持，沒有她們，這個公園就不可能建成。

時間是6月4日上午8點30分開始，大家可沿著小徑進行來回四英里的徒步旅行，活動地點是Puente Hills Regional Park- Staging Area（3301 Workman Mill Rd, South El Monte CA 91733）。大家可享受音樂、美食和點心，並將獲得紀念活動的遮陽帽。活動門票免費，先到先得，詳情可登錄https://www.eventbrite.com/e/puente-hills-national-trails-day-hike-tickets-338678485467?aff=efbevent。