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PCC理事會第七區 華裔青年王耀正 挑戰白人博士

記者丁曙／亞凱迪亞報導
尋求第四任的PCC第七區理事Anthony R. Fellow博士。（競選網站）
尋求第四任的PCC第七區理事Anthony R. Fellow博士。（競選網站）

今年6月7日巴沙迪那學院（PCC）學區理事會四席改選，其中第七區（Area 7）選戰備受矚目；初出校門的華裔青年王耀正（Alton Wang）挑戰已連任三屆12年的白人博士Anthony R. Fellow，表現出「初生之犢不畏虎」的勇氣。

PCC理事會第七選區主要涵蓋亞凱迪亞市（Arcadia）。該選區人口6萬954人， 亞太裔3萬7795人約占62%，其他主要族裔有白人1萬3231人（22%）、拉丁裔6992人（12%）及非洲裔1020人（2%）。

現任理事Anthony R. Fellow於2009年高票當選，今年尋求第四任，並已獲PCC理事伍麗娥、亞凱迪亞副市長鄭博仁等華裔民選官員背書。他說正在策劃建立PCC亞凱迪亞分校，並已進入關鍵階段。

洛杉磯加大（UCLA）法學院畢業不久的王耀正，提出落實三個核心優先事項的競選政見，在PCC和Arcadia高中之間建立雙重註冊計畫（Dual-enrollment program），讓在校高中生有更多機會去PCC修課獲得大學學分，確保PCC理事會的管理制度和方法符合社區需求，以及確保PCC能夠應對當前的重要挑戰，包括新生註冊率、改善校園設施，以及確保有需要的學生獲得充裕的財務援助。

王耀正的選務顧問、前加州民主黨政治主任李天然指出，該選區人口結構已發生很大變化，從傳統的白人城市演變為華人過半的新社區，王耀正代表求新求變的群體，他已獲加州49區眾議員方樹強、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）），以及亞凱迪亞學區教委張啟傑、吳雪妮、方玉龍等多位民選官員背書，選情看好。

PCC理事會第七區華裔參選人王耀正。（競選網站）
PCC理事會第七區華裔參選人王耀正。（競選網站）

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