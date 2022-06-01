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洛市1所高中畢業生未打疫苗禁參加畢業典禮 家長抗議

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯市格蘭那達山特許高中的一群家長和學生，5月31日在校園外集會，抗議校方禁止未接種新冠(COVID-19)疫苗的學生參加畢業典禮。（CBS LA截圖）
洛杉磯市格蘭那達山特許高中的一群家長和學生，5月31日在校園外集會，抗議校方禁止未接種新冠(COVID-19)疫苗的學生參加畢業典禮。（CBS LA截圖）

洛杉磯市格蘭那達山特許高中(Granada Hills Charter High School)的一群家長和學生，5月31日在校園外集會，抗議校方禁止未接種新冠(COVID-19)疫苗的學生參加畢業典禮的政策。

家長盧納(Tom Luna)為示威成員之一，他告訴KNX Newsradio：「我認為這項做法很糟糕，我認為這些孩子因為沒有接種疫苗受到歧視，是不公平的，我認為格蘭那達山特許學校應該和洛杉磯聯合學區(LAUSD) 的其他人一起畢業，沒有理由不許這樣做。」

洛杉磯聯合學區最近推遲了強制學生接種新冠疫苗的政策至2023年7月1日，但格蘭那達山特許學校仍然堅持這項要求。

學校在一份聲明中指出，99%的學生有資格且已經接種疫苗。校方堅稱這項政策是對學生最好的做法。「我們的董事會支持擁有科學依據的做法，即疫苗接種能最大程度減少新冠病毒傳播，且為最有效和最佳工具，並可確保學習環境盡可能安全」。

學校表示，隨著新冠病例激增，校方對安全的承諾變得越來越重要，尤其在新變種更易傳播之下，再次爆發疫情是有極大的可能性。

據抗議家長稱，學校將阻止70名未接種疫苗的高中生參加畢業典禮，包括八名特殊需要的學生。在抗議的群體中，一個叫做「Moms on the Ground」的組織的聯合創始人Parisa Fishback說，格蘭那達山特許高中對其畢業生所做的一切，不管是從州和聯邦階層來看，都是令人震驚和違憲的。該示威人群在集會前的一份聲明中說：「我們將追究他們一切可能的責任。而現在，我們要為他們不允許參加畢業典禮的孩子遊行」。

疫苗 洛杉磯 學區

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