NOAA：美西乾旱今年恐更糟

美西各地乾旱嚴重。（U.S. Drought Monitor）

美西自2000年開始的乾旱，已然創下歷史紀錄，但2022年卻可能更糟糕，因為應該下雨的冬季罕見地無雨，高溫 提前來到，更讓天然冰庫的高山雪水先融化，雖然4月幾場雨稍微解渴，但隨之而來的5月，天氣已然格外高溫乾燥，加州 59.64%的地區進入嚴重乾旱（extreme drought），0.18%更是極度乾旱（exceptional drought），而且最乾最熱的7月還沒到來呢。

國家海洋暨大氣管理署（NOAA）指出，今年4月乾旱程度已是143年來第五名，加上異常高溫，未來幾個月的水氣蒸發只會更快，因此全國跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）預測，北加6月野火頻率將高於往年，特別是I-80以北的地區。國家氣象局（NWS）預測，6至8月氣溫都將高於全美平均，加州沿海地區高於常溫的機率為33%至40%，內陸地區為40%至50%。

加州各地乾旱嚴重。（U.S. Drought Monitor）

雖然全美6至8月的降水預測，加州應與往年差不多，但這也非意外，因為6至8月本來就是加州的旱季。不過還有些許變數可能出現，包括聖妞現象（La Niña）導致的大西洋颶風增加，以及太平洋季風可能的帶來的溼氣。

不過夏季夜間溼熱可能一路由7月延續到9月，這對民眾來說可能並非好事。不過，太平洋季風雖然可能導致洛杉磯 附近山區出現雷雨，但依過去兩三年經驗，今年發生機率應該不大。