我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

大家來寫書本年度新書到埠 首批共有13位作者新著

記者張宏／蒙特利公園市報導
世界日報2022年的「大家來寫書」第一批13本著作運抵洛杉磯。（本報記者／攝影）
世界日報2022年的「大家來寫書」第一批13本著作運抵洛杉磯。（本報記者／攝影）

洛杉磯世界日報2022年的「大家來寫書」第一批13本著作26日運抵洛杉磯，近日內將寄交作者。

已經是第12屆的寫書活動，今年第一批印製完成的13本書籍題材多樣，包括生活散文、詩歌、雜文、自傳等。多位作者是藉居家避疫期間，整理累積多時的文稿集結出書，其中不乏疫情期間的新創作。

今年已有約30位來自全美的民眾參與寫書行列，疫情期間大家創作熱情高漲。目前已運抵的新書分別是「愛、善、情、趣文集」上下集，作者鍾鼎和安郁琛；「道可道三集終點站」作者董昌立；「重新認識京劇與戲劇雜談」作者丁證霖；「出門隨意行」作者師雲志；「思親、憶往、感恩」作者孫鵬萬；「與君回首」作者何羽君；「終極和平世界」作者招嘉政；「中國古典小說四大名著精華輔讀」作者朱文煒；「異域鄉情」作者柯華；「那些年的事」作者王笑何；「生命小札」 作者彭陳瑞蒼；「藍海密碼」作者李秀臻；「安樂延年」作者何穎。今年10月底第二批新出版書籍也會陸續抵達。

世界日報於2011年開辦「大家來寫書」出版服務迄今，雖然近兩年多的時間受新冠疫情侵襲，多位作者仍筆耕不輟，選在艱困時期催生自己的作品。

世界日報2022年的「大家來寫書」第一批13本著作運抵洛杉磯。（本報記者／攝影）
世界日報2022年的「大家來寫書」第一批13本著作運抵洛杉磯。（本報記者／攝影）

大家來寫書活動獲得全美各地讀者的喜愛和支持，參與作者的寫作選材範圍日益廣泛，不僅有美前和移民後的生涯與經歷，家族故事、對長輩的追思、晚年對人生的註腳。同時也有自己的研究、學術論文、字畫、詩詞散文、個人傳記、移民生活、故鄉憶往、創業歷程、或為他人立傳等。

有興趣參與出書的讀者，請詳情查詢世界日報323-268-4982 分機291。

疫情 世界日報 洛杉磯

上一則

華埠爭議公寓山景園 洛市議會同意啟動徵收計畫

下一則

38區州眾議員桑契斯訪哈岡 尋求連任

延伸閱讀

皇后區檢察官慶亞裔月 表彰世報

皇后區檢察官慶亞裔月 表彰世報
華人成人日間中心疫期不下崗 勤問候長輩 送飯菜送世報

華人成人日間中心疫期不下崗 勤問候長輩 送飯菜送世報
州議會亞太裔黨團 表揚世界日報及亞裔媒體

州議會亞太裔黨團 表揚世界日報及亞裔媒體
國民黨主席朱立倫訪美 首站舊金山行程安排發布

國民黨主席朱立倫訪美 首站舊金山行程安排發布
文苑文學獎成果豐 作品亮眼

文苑文學獎成果豐 作品亮眼
北美文苑文學獎頒獎典禮盛大舉行 外州作協同祝賀

北美文苑文學獎頒獎典禮盛大舉行 外州作協同祝賀

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元