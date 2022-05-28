大家來寫書本年度新書到埠 首批共有13位作者新著

世界日報2022年的「大家來寫書」第一批13本著作運抵洛杉磯。（本報記者／攝影）

洛杉磯世界日報 2022年的「大家來寫書」第一批13本著作26日運抵洛杉磯，近日內將寄交作者。

已經是第12屆的寫書活動，今年第一批印製完成的13本書籍題材多樣，包括生活散文、詩歌、雜文、自傳等。多位作者是藉居家避疫期間，整理累積多時的文稿集結出書，其中不乏疫情 期間的新創作。

今年已有約30位來自全美的民眾參與寫書行列，疫情期間大家創作熱情高漲。目前已運抵的新書分別是「愛、善、情、趣文集」上下集，作者鍾鼎和安郁琛；「道可道三集終點站」作者董昌立；「重新認識京劇與戲劇雜談」作者丁證霖；「出門隨意行」作者師雲志；「思親、憶往、感恩」作者孫鵬萬；「與君回首」作者何羽君；「終極和平世界」作者招嘉政；「中國古典小說四大名著精華輔讀」作者朱文煒；「異域鄉情」作者柯華；「那些年的事」作者王笑何；「生命小札」 作者彭陳瑞蒼；「藍海密碼」作者李秀臻；「安樂延年」作者何穎。今年10月底第二批新出版書籍也會陸續抵達。

世界日報於2011年開辦「大家來寫書」出版服務迄今，雖然近兩年多的時間受新冠疫情侵襲，多位作者仍筆耕不輟，選在艱困時期催生自己的作品。

世界日報2022年的「大家來寫書」第一批13本著作運抵洛杉磯。（本報記者／攝影）

大家來寫書活動獲得全美各地讀者的喜愛和支持，參與作者的寫作選材範圍日益廣泛，不僅有美前和移民後的生涯與經歷，家族故事、對長輩的追思、晚年對人生的註腳。同時也有自己的研究、學術論文、字畫、詩詞散文、個人傳記、移民生活、故鄉憶往、創業歷程、或為他人立傳等。

有興趣參與出書的讀者，請詳情查詢世界日報323-268-4982 分機291。