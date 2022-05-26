南加國殤日出行 周五下午最塞

洛杉磯都會區最擁堵時間將出現在5月27日下午4時45分至6時45分之間。（Unsplash.com）

因為油價 飆升，南加州 人今年可能會為國殤日（Memorial Day）假期支付有史以來最高的出行價格。此外，出行最擁堵的時間可能會在5月27日（周五）下午4時45分至6時45分之間出現。

根據美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)的數據，近幾周加州和整個美國的汽油價格都在飆升，全州平均價格約為每加侖6元。 AAA 表示，南加 州的汽油價格比去年同期高出約1.7元，這意味著司機加滿14 加侖的油箱，將多支付約24元。

交通分析公司INRIX 預測，司機會在假期周末前遇到最長的旅行延誤，特別是在5月26日（周四）和5月27日（周五）的下午。 INRIX 表示，在美國主要的都會區，司機出行時間可能是正常出行的兩倍。

在洛杉磯都會區，最繁忙的將是位於 Colorado Street 和 Florence Avenue之間的5號高速公路南行方向，最擁堵的時間將出現在5月27日（周五）下午4時45分至6時45分之間。

INRIX 交通分析師 Bob Pishue 表示，即使汽油價格大幅上漲，預計與過去幾年相比，國殤日的假日駕駛也會大幅增加，了解何時何地會出現擁堵，可以幫助司機避免因堵車而產生的壓力。