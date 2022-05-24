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阿茲海默症遺傳？關鍵看發病年齡

記者邵敏／洛杉磯報導
美國慈濟與阿茲海默症協會合作，5月22日舉辦線上醫學講座。（會議截屏）
美國慈濟與阿茲海默症協會合作，5月22日舉辦線上醫學講座。（會議截屏）

當前美國有超過500萬人罹患阿茲海默症（Alzheimer’s disease），很多人認為這種疾病遺傳概率很高。但專家指出，如果在65歲左右發病，這一類阿茲海默症遺傳較低；如果患者在30至60歲之間發病，此類病症遺傳較高。

美國慈濟與阿茲海默症協會合作，22日舉辦線上醫學講座，專家從多方面解釋阿茲海默症的病理、症狀、以及預防治療方式。

對於阿茲海默症是否遺傳，現任慈濟大學校長的劉怡均博士（Dr. Ingrid Liu）指出，此病分兩種，一種是晚發型失智症，一般在65歲左右發病，這一類遺傳較低，研究尚未顯示任何特定基因與晚發型失智症關聯，且大多數患者都屬於晚發型失智症；另一類是早發型失智症，患者在30至60歲之間發病，此類病人約佔阿茲海默症的10%，這一類患者遺傳較高。

劉怡均提醒人們關注阿茲海默症的早期症狀，其中包括記憶退化和喪失、情緒波動、經常把東西放錯地方、常去的地方出現方向感困惑，甚至找不到回家的路。「如果突然出現視力退化，或以前精明的人，現在判斷力降低，這些也可能是早期症狀的表現。」劉怡均強調說，「當長者訴說類似症狀時，我們一定要引起重視，和他們多交流，觀察是否與以前有不一樣的地方。」

劉怡均還指出，治療阿茲海默症尚未有完全有效的治療藥物，一些藥物只能幫助減緩記憶退化，但不能根治，且對患者效果不一，不過人們可從預防角度減少發生。身體慢性發炎是眾多疾病的殺手，其中就包括阿茲海默症，而慢性發炎的主要成因是三高：高血壓、高血脂、高血糖。劉怡均建議，人們應注意健康飲食、調節心情，預防身體處於長期慢性發炎。

在飲食上，採用低溫烹調，控制熱量攝取，每餐八分飽，多使用富含Omega3、Omega9的堅果油、冷壓橄欖油，食用原型食物，多吃各色蔬果，抑制發炎反應。每天20分鐘規律運動，保持平穩情緒，減少憂鬱，這些都會幫助身體健康。

專攻失智症的鄭文立醫師 （Boon Lead Tee MD MS）指出，人體老化是逐漸的過程，通常20歲是腦部神經系統最發達的時候，此後逐漸減弱，但腦部老化與失智症有明顯區別。對於如何預防阿茲海默症，鄭文立認為，年輕時多學習，教育程度越高的人越不容易患阿茲海默症；如果到了中年，聽力隨年齡增長減弱，就要使用助聽器，可幫助減少記憶衰退。

由於阿茲海默症會隨病情進展，逐漸出現語言障礙、失去方向感、情緒不穩等症狀，患者也將漸漸失去身體機能，最終死亡。因此受影響的不僅是患者本人，對於照護他們的親人也是非常大的挑戰。

美國阿茲海默協會社區教育講座講師曹惟宗 (Austin Tsao)現身說法，講述母親患阿茲海默症的過程。曹惟宗表示，患者對時間、空間的判斷力與常人不一樣，照顧失智者患者，一定要維持安全的居家環境，避免患者摔跤等情況，同時，病人出門不知道如何回家，要防止走失。曹惟宗說，合理安排日常生活、作息，盡量讓患者生活充實，這些都很重要，「我們經常給母親提供一些老照片，提醒她現在在哪裡，讓她不會對周圍環境產生恐懼。」

據統計，隨著65歲以上人口比例不斷增加，確診阿茲海默症和其他失智症的美國人數正逐年增長。專家呼籲，人們要多尋求社會機構的幫助，美國有24小時全年無休諮詢專線800-2723900，提供多種語言服務。

阿茲海默症 失智 高血壓 教育

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