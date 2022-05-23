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華人成人日間中心 零距離交流 長者更感溫馨

記者楊青／洛杉磯報導
每個月的生日慶會，帶給長輩們更歡樂的時光。（福星成人日間保健中心提供）
每個月的生日慶會，帶給長輩們更歡樂的時光。（福星成人日間保健中心提供）

說華語，吃中餐，看中文報紙，每天各種華風甚濃的康樂活動，零距離的交流和同胞的溫馨，讓華人的成人日間保健中心與眾不同。

在以聖蓋博谷為代表的南加州華人聚居地區，以華語為主要溝通語言的成人日間保健中心星羅棋布，它們中有的是20多年歷史的老大哥，有的則是最近幾年才起步的小老弟，大及數百人，小至幾十人，但無論年頭長短和規模大小，大家一個共同的特點：華人特色。

中式餐點 長輩們的最愛

「長輩們最愛中餐」，聖蓋博谷東區場地最大的華資成人日間保健中心、羅蘭岡福星成人日間保健中心負責人Angela朱說，中心很多長輩雖然在美國生活幾十年，但依然保持著一顆華人胃，尤喜中餐，所以他們長年與當地的享南小館合作，每天為長輩們變換各種中餐，牛肉麵、鷄絲涼麵、獅子頭、熏鷄、應有儘有；早餐則是豆漿、油條、燒餅、皮蛋肉粥、茶葉蛋、五穀稀飯和各種港式或台式早點。

Angela朱介紹，事實上不止他們一家，東區的十多家華資成人日間保健中心的午餐，都由享南小館提供，所以大家戲稱他們是東區老人中心的餐點皇后，每天起碼要生產1000份餐點。

和福星一樣，成人日間保健中心通常每天都為會員們提供免費早餐和午餐，經費來自聯邦和加州政府向保險公司的專項撥款。不少日間中心為了讓年長者吃上新鮮熱騰騰的早餐，工作人員清晨四、五點鐘就起床備料、自己動手烹飪餐點。不少長輩們牙口不好，飲食清淡，餐點更需時間和用心。

不少長輩表示，日間保健中心每天兩頓熱騰騰的中餐，比西式漢堡、沙拉、冰牛奶好太多了。

活動豐富 和社會不脫節 

太極拳、老人體操、拉筋操、舞蹈、卡拉OK、中國結、手工藝術、二胡、京劇、國畫、電腦等等，每所成人日間保健中心，都想方設法為長輩們提供盡可能豐富多彩的康樂活動，讓大家的每一天都充滿活力和愉悅。

「看得到長輩的變化，是我們最開心的時候」，Angela說，很多老人開始來中心時都相當沉靜，獨來獨往的不少，但後來都很開心加入不同的活動；有的長輩的家人開始也會認為中心只是做生意賺錢，自己也只是有個地方託老，暫時解除一下後顧之後，但他們慢慢發現，以往沉默寡言的父母開始喜歡和人談話交流，甚至開始喜歡唱歌跳舞，人變得開朗，精神好起來。

到成人日間保健中心活動，已成了不少長輩每天生活的重要組成部分。不少長輩每天去中心活動都要認真打扮一番。一位退役的台灣空軍阿伯，很多時候到中心活動，都佩戴中華民國或美國國旗的圍巾；假髮、染髮和化妝，更是阿姆們的日常；每逢節日，長輩們更會將自己妝扮一新，自告奮勇登臺表演，自娛娛人，皆大歡喜。

羅蘭岡的一位阿伯每天都穿西裝去中心活動，但因爲年老體型改變，突出的肚子已讓西裝扣不起來。太太從旁看著着急，悄悄跟中心的工作人員說，能不能開導一下她的先生，改穿運動服，方便活動。工作人員連哄帶誇，果然讓這位老人放棄了西裝，從此以後到中心，都是運動服出場。很多家人做不到的事情，但中心的工作人員用鼓勵的辦法就能迎刃而解。

去年聖誕節，一群華人高中生專程前往的福星成人日間保健中心，為長輩們拍照，之後用後期加工製作配上喜慶的節日背景。當孩子們最後將充滿節日氣氛的照片送到長輩們手中時，長輩們喜出望外，不少照片成了長輩家中牆壁上的永久留念。

排除孤獨 慶生會暖心窩

人到晚年，最怕孤單。東區一家成人日間保健中心一位華人阿伯的兒子，不久前在台灣的一次停電中，被耽誤了急救時間過世。白髮人送黑髮人，無法回台的阿伯兩眼睛哭成了大核桃。

「很多年長者很孤單，到中心之後開心快樂很多」，Angela說，他們中心有一個長輩，平常都是自己騎脚踏車到中心活動，很有個性，但開始時卻很少跟別人交流。他才來的第二天正好過生日，中心為他舉辦了生日會，老人家被請上臺，大家圍著他唱「阿里山」，跳排舞。阿伯感動得熱淚盈眶，哽咽表示，自己一個人生活多年，很多年都沒有人給自己過生日了，大家給了他家的溫暖。

一家成人日間保健中心的一位長輩不久前太太離世，數月鬱鬱寡歡。但工作人員發現，一位兩年前喪偶的阿媽，最近常常和阿伯坐在一起，兩人的話多起來，精神也好了很多。日間保健中心業者表示，老人家生活圈很小，交朋友並不容易，除了家庭，日間保健中心基本上就是他們連接社會較爲固定的延申平台，任何時候，兩情相悅，對孤單的長輩來説都是一件很開心美好的事情。

一位老人有一天突然對日間中心的工作人員說，以後不能來了，因為她的家人擔心她經常到中心參加活動感染疫情，所以婉言拒絕老人家去看望孫子。為了能看孫子，老人家只能放棄到中心參加活動，傷心難過，卻也無奈。

華人成人日間保健中心表示，事實上他們每天清晨去接老人時，都會為他們測量體溫，確保沒有發燒發熱，，到達中心之後要測體溫、血壓血糖，如果發現任何異樣，馬上採取措施。

成人日間保健中心表示，大部分的長輩都打了三針，大部分的老人也知道他們的生活圈子不大，也很謹慎；而成人保健中心也一直保持了高度的防疫警惕，讓長輩和工作人員雙雙安全。

放聲高歌。（成人日間保健中心提供）
放聲高歌。（成人日間保健中心提供）

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