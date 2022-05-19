聖蓋博谷最大「小房子小區」 每年服務120位街友

30個獨立小屋，為無家可歸者入住永久性住房前，提供過渡期居留。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博 谷最大的「小房子小區」，5月18日（周三）在洛杉磯 縣蒙地貝羅市（Montebello）隆重揭幕。該小區共擁有30個獨立小屋，為無家可歸者入住永久性住房前，提供三個月的過渡期居留，每年最多可為120人提供服務。

小區擁有30個獨立小屋，每年最多可為120人提供服務。（記者邵敏／攝影）

這是目前聖蓋博谷地區最大的「小房子小區」，也是加州 首個由市政消防部門管理的「小房子小區」，坐落於蒙地貝羅市 Flotilla Street 2000 號街區。30個獨立小屋均配有暖氣和空調，64平方呎的小屋內部有一張床、書桌、架子和其他基本生活設施。小區內另設有公共廁所、淋浴設施、洗衣房、保安人員和公共用餐區，為居住者提供衛生的居住環境和營造社區感，整體看上去乾淨明亮。

小區內設有多間公共廁所、淋浴設施。（記者邵敏／攝影）

為無家可歸者提供服務的這個小區，是在「安居行動」(Operation Stay Safe)項目主導下建成，此項目由蒙地貝羅市與聖蓋博谷政府聯盟(SGVCOG)、聖蓋博谷地區住房信託基金會(SGVRHT)共同合作發起。

蒙地貝羅市長 Kimberly Ann Cobos-Cawthorne 表示，「看到這個項目取得的成果，我非常自豪，為一個人提供基本的住房條件，不僅可以保障其應得的安全和隱私，還可以讓其有機會為以後過渡到永久住房做準備。」

小區內的洗衣房。（記者邵敏／攝影）

作為此類無家可歸者幫助項目的首次嘗試，蒙地貝羅市消防局通過社區援助計畫，協助「安居行動」項目的落實和發展，並將與美國洛杉磯志願者協會( VOLA)密切合作，提供現場支援服務，包括個案跟進、每日三餐、安全進出和24小時保安服務， 以及為無家可歸者提供身體和心理健康的服務。

小區內的公共用餐區，看上去乾淨明亮。（記者邵敏／攝影）

蒙地貝羅消防局局長 Fernando Pelaéz 指出，「我們提供的這些服務優先考慮無家可歸者的安全、福祉和健康需求。通過這種創新的住房模式和我們建立的合作夥伴關係，蒙地貝羅市將為一些最需要幫助的群體提供改善生活的機會。」

聖蓋博谷最大的「小房子小區」，5月18日在蒙地貝羅市隆重揭幕。（記者邵敏／攝影）

蒙羅維亞市議員兼聖蓋博谷政府聯盟主席Becky Shevlin 說：「這個新的場地將成為聖蓋博谷地區最大的小房子小區，提供庇護所、基本生活設施、以及一整套旨在積極改善無家可歸者生活的全方位服務。」

聖蓋博谷地區住房基金會和聖蓋博谷政府聯盟提供約75萬元撥款，用於小區的場地準備、預製房屋及公共設施的購買，並為營運的第一年提供90萬元經費，且未來有可能繼續提供營運資金。