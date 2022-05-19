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橙縣台灣傳統周 畫家、醫師獻藝

橙縣訊
2022年橙縣台灣傳統周第三場系列活動「台美畫家聯展及醫學講座」，五位共同召集人：張欣珠(左起)、徐湛生、呂耀勳、黃河芬(右起）、林翠雲，和橙僑中心主任蔣翼鵬。（讀者提供）
2022年橙縣台灣傳統周第三場系列活動「台美畫家聯展及醫學講座」，五位共同召集人：張欣珠(左起)、徐湛生、呂耀勳、黃河芬(右起）、林翠雲，和橙僑中心主任蔣翼鵬。（讀者提供）

2022年橙縣台灣傳統周5月14日舉辦第三場活動–「台美畫家聯展及醫學講座」，在橙縣華僑文教服務中心以WebEx平台及FB直播舉行，活動由橙縣傳統周籌備委員呂耀勳、林翠雲及僑務顧問黃河芬、徐湛生、張欣珠等五位召集人共同主持，分別介紹五位台美畫家及兩位傑出醫師，希望藉由畫家們彩繪天下，以及醫師們淵博的學識，增進僑胞們身心健康。

台美畫家聯展活動邀請李淑瓔、蔡蕙香、洪逸凡、陳文石及劉白等五位曾獲洛杉磯「新藝畫會」獎項的畫家聯展，他們風格各異，以深厚的功底揮灑創新，各有其精妙之處。這些成品將登載在橙僑中心臉書至5月底，供愛好者觀賞。

醫學講座邀請畢業於哈佛大學醫學院、任洛杉磯加州大學眼科的許佑覺醫學博士，以及畢業於聖地牙哥加大醫學院，主治內科、腸胃科的沈香婷醫學博士主講。許佑覺以「眼睛老化中常見的疾病」為題，展示多張珍貴醫學圖片，幫助大家瞭解專業醫學名詞背後的概念；沈香婷主講「2022年胃酸逆流症的最新診斷和治療」，說明飲食和生活方式如何相應的改變。他們並當場於線上接受提問。

當天透過WebEx平台及FB直播參加的來賓，尚有橙僑中心主任蔣翼鵬，僑務委員張珮鑾、僑務諮詢委員許清松、加州柑縣台美商會會長楊博盛、柑縣台灣同鄉會會長黃而明、橙縣獅子會會長陳鳳桃，以及許正雄、沈柏文、郭素春醫師，及僑胞約400人次上線。

2022年橙縣台灣傳統週第三場系列活動–「台美畫家聯展及醫學講座」，著名畫家李淑...
2022年橙縣台灣傳統週第三場系列活動–「台美畫家聯展及醫學講座」，著名畫家李淑瓔白鴒鷥油畫作品。（讀者提供）

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