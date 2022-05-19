金映玉選區藝術競賽 金都妍奪冠

聯邦眾議員金映玉向橙縣藝術高中新生金都妍（右）頒發2021年加州39國會選區藝術比賽第一名獎狀。（金映玉辦公室）

橙縣 藝術高中（Orange County School of the Arts）新生金都妍（Jennifer Doyeon Kim），近日膺選加州 第39國會選區2021年藝術比賽大獎，受到該選區國會議員金映玉（Young Kim）祝賀。

來自拉哈布拉（La Habra）的橙縣藝術高中新生金都妍，被評為2022加州39國會選區藝術比賽獲勝者。她的獲獎作品名為「深情夜市」（A Soulful Night Market），將在華府的美國國會大廈展出一年。

代表該選區的聯邦眾議員 金映玉說， 90位才華橫溢的高中生藝術家所展示的創造力和技巧，給她留下深刻印象，他們為今年的加州第39國會選區藝術比賽提交作品，這是迄今為止該選區舉辦的最大規模的比賽。Jennifer的藝術作品《深情夜市》描繪了社區與街頭市場美食結合的傳統，很高興她的國會同事和來自世界各地的成千上萬遊客們，能夠在國會大廈欣賞這幅傑作。

其他獲獎者包括第二名威爾森（Glen A. Wilson）高中學生Lujing Kuwei，作品「Obasan」，以及第三名普安那公園高中學生賀南德斯（Samantha Hernandez），作品「歡迎回家」。