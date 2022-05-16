修樹／幫處理垃圾 外快兩頭賺

修樹有時還會被客戶委託幫忙處理舊車、舊電器等，是額外的外快。（受訪人提供）

在修砍樹時留下的綠色垃圾如何處理？南加華人 社區資深修砍樹業者張先生說，有的可以回收作為有機堆肥使用，有的被一些公司回收作為露營篝火木柴。

有時客人家裡不需要的舊車、舊電器等，也要求能一起順道帶走，希望省時省力。甚至有時還遇到屋主夫妻間對修砍樹意見不一致，發生爭執。

張先生說，修砍樹後會將切下的樹枝粉碎，有的農場苗圃花圃希望將樹葉部分，用於有機堆肥，經過自然發酵處理後成為很好的肥料。但需要提醒的是，松樹、胡椒樹的葉子不能用於堆肥，因為有油質，不利於花草生長。若是樹幹部分，粉碎後成為木屑，可用於公路地基覆蓋，也是保護環境，避免雜草生長。較大樹幹，有回收公司用來做木柴燒火，需要付錢給他們回收。這些加工木柴還需要放置半年左右，在陽光下曬乾水分，可用在露營篝火。樹根通常沒有什麼用，就粉碎成粉末。

也有華人家庭希望丟掉一些東西，趁砍樹時也會趁機要求帶走，也省時省力。比如一次去一戶居民家，主人說家裡有一輛舊本田 廂型車，丟掉也可惜，就問砍樹工人師傅是否需要，其中一名西裔工人看車還可以，也能開，就花500元買下，再花500元修一修，還能開近五年，最後車又賣了1000元。有時客戶家的舊家具或者舊電器、不喜歡的樹苗不用了，還送給修樹工人，或者代為移植樹木，甚至可轉手賣錢。

張先生在修樹30年，有時也會因為砍樹費用或修樹程度，看到屋主夫妻間發生爭執，有時甚至全家幾口人對庭院的樹有不一致的修砍意見，搞得工人不知如何是好，也是他修樹生涯裡很深刻的回憶。