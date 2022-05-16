洛城新語／加州苦旱 應先限制大麻用水

加州 面臨歷來最嚴重乾旱，州府應該慎重考慮暫停供應部分農業用水，其中耗費水源最大的經濟作物大麻，最值得檢討。

大麻已經合法化，毫無疑義，但在水源極其短缺的加州，你認為應該把水給能填飽肚子農作物，還是先滿足娛樂用大麻的需求？

加州去年降雨量和降雪量極低，還未進入夏天，北加州兩大水庫的存量已低於半數，南加州主要水源密德湖水位已低於壩堤，必須用抽水機取水，州長希望全體州民共體時艱節水三成五，相當於每人每天用水限為80加侖。

加州是美國農產品主要產地，民生用水其實只占用水總量三成，其它七成絕大部分是農業用水。專家統計，每平方英呎農業用水量，以大麻的0.21加侖居首位，其它依次是小麥0.19、玉米0.17、黃豆0.17、棉花0.16、稻米0.16。其次，大麻在約150天內生成週期內，每株每天平均需澆水6加侖，150天等於900加侖。

以河濱縣警方5月初查獲數個隱藏在民宅內的非法大麻屋為例，共計收繳9000株大麻，從種下去到收成的用水量，足夠10萬加州居民一天之用，而這些非法大麻屋只是冰山一角，還有更多隱藏在山野裡的非法大型大麻農場，再加上合法廠商生產的大麻，耗用水資源總數非常龐大。如果州府能至少減少大麻供水量，並嚴格掃蕩非法大麻業者，節省下來的水資源非常可觀。

非法大麻種植者的水源從何來？一是私自截下供水渠道或自來水管線，二是非法開挖深井抽取地下水。前者讓合法農業和民生用水減量供應，後者則已造成嚴重地層下陷。

加州早在2016年就公投通過娛樂用大麻合法化 ，但為何執法單位經常發布新聞查獲大批非法大麻？簡言之，娛樂用大麻雖然合法，但每個人只能在家自行栽種六株大麻，廠商種植和生產大麻，必須先向地方政府和州府申請許可證，其品種與數量都須按照許可證核准範圍內生產，同時必須繳納很重的稅捐。所以近年查獲的非法大麻，是指未獲許可擅自種植，或逃漏稅捐的大麻。

加州在2016年之前，非法大麻被視為毒品，2016年之後，非法大麻則變成逃漏稅捐，但同樣讓執法單位頭痛，因為非法大麻屋造成失火爆炸的案例大增，黑幫和奸商爭奪大麻利益的搶劫、槍擊、謀殺案也越來越多。關鍵在於各級政府太想靠大麻「發大財」，反而使問題更複雜。從州府、縣府、地方政府制定的各種大麻稅和規費，大約占零售大麻價格的一半，換言之，黑市大麻只要能逃過查緝，約可增加一半利潤。

目前加州每年大麻交易量達80億元，但非法大麻銷售金額是合法的兩倍。有專家分析，目前加州市場上販售的大麻50%至80%是非法。所謂殺頭的生意有人作，「稅太重」就是非法大麻交易猖獗的根本原因。

在加州民主黨 人多年錯誤操弄下，大麻只是「從吸毒變成逃稅」，自以為解決了「麻」煩，結果卻製造更多問題。尤其民主黨人從頭到尾都故意忽略，大麻是用水量最大經濟農作物的事實。

如今加州面臨百年大旱，民主黨官員們難道寧願把寶貴的水源先讓給娛樂用大麻，卻減少供水給民生必需的農作物，並要求居民少拉幾次馬桶、少洗幾次澡嗎？

加州大麻的嚴重逃漏稅和超大用水量，真是民主黨人自大傲慢、政策失誤的一面照妖鏡。