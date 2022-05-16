華商憂難回本 俄國商品乏人問津

華商孟先生（左）擔心業績無法回本。（記者啟鉻／攝影）

2022洛杉磯縣博覽會上，與以往博覽會相比，鮮見華商。少數承租攤位的華商表示，租金 很高，擔心17天博覽會，收入扣除租金，獲利微薄。甚至憂慮難以收回本錢。還有商家銷售俄羅斯 藝術品，雖然掛上與烏克蘭 站在一起的標誌，但依然少人問津。

華商孟先生多年在南加各嘉年華、博覽會上從事藝術品銷售。他說，這次他承租的室內攤位，租金5000元。但從目前博覽會開始進入第二個周末，少有客人光顧。他擔心17天博覽會銷售業績不佳，甚至回本都很難。不過或許在博覽會結束前，會有更多人前來，希望人數愈來愈多。

還有一位從事夏季服裝銷售的華裔女性業者表示，博覽會會開始後第一周末，前來顧客不多，但第二個周末人數明顯漸多，她攤位租金是4500元，希望17天銷售業績能夠有所收穫。她說，先前沒有參與過洛縣博覽會，對博覽會銷售情況也不熟悉，希望積累更多經驗。 有業者擔心俄羅斯藝術品銷售不暢，掛起與烏克蘭站在一起標誌。（記者啟鉻／攝影）

一位俄羅斯裔業者銷售來自俄羅斯家鄉的產品，她擔心因為俄烏戰爭，人們不喜歡俄羅斯入侵烏克蘭，因而導致俄羅斯商品無人問津，就掛上「We Stand With Ukraine」(我們與烏克蘭站在一起）的標誌。不過，記者現場觀察，在很長一段時間裡，她攤位上的俄羅斯商品並無顧客觀賞和問價。她傷感地表示，這些俄羅斯商品都是傳統的藝術品，希望人們勿要因為不喜歡俄羅斯入侵，就將憤怒發洩到這些藝術品上。