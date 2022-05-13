以人民優先 秦振國3人聯手競選

三位候選人與世界日報社長于趾琴（右二）合影。他們是秦振國（右一），馬丁內斯（左二），克萊蒙斯（左一）。（記者張庭瑜／攝影）

第38選區聯邦眾議員 競選人、核桃市長秦振國（Eric Ching），與競選第30區加州 參議員的候選人克萊蒙斯（Mitch Clemmons），和第56區加州眾議員的候選人馬丁內斯（Jessica Martinez），11日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴，傳達團隊競選理念，及組成不分黨派聯盟的理想，期盼能在將來翻轉加州現狀。

三位候選人表示，選擇聚在一起是因為彼此的政治理念相同，並對加州許多現況十分憤慨無奈，進而決定參選，期盼改善加州。克萊蒙斯更說，此次參選並不是出自個人私慾，而是看到加州現況後，自覺有責任進而參選。

談到他們提出的政見“SEE ”三個字，三位候選人解釋說，S代表治安問題(Saftey)， E代表經濟（Economic），E代表教育 (Education)， 也是他們認為加州應該最先改進的三大部分。

談到經濟，秦振國表示，現在加州缺的是一個比較穩定的經濟政策，像普遍現狀都是大型公司壟斷市場，中小型公司苦於分不到一杯羹。現在加州最大的問題，就是許多政策都比較理想性化，缺乏實質執行性的可能，身為曾從商多年的他相信，若是執行者有多年經商與在地的經驗，或許會更懂的如何對症下藥。

在教育方面，克萊蒙斯說，加州教育品質每況愈下，教育當局卻沒有實際行動去改善，一面迎合學生素質，並開設了許多不必要的課程，像近年來開設的批判性種族理論CRT(Critical Race Theory)課程，偏激的教育，讓許多學生把自身的膚色套入到既定印象，卻讓他們忘了自己的本質不是侷限在膚色而已。

馬丁內斯則表示，今年66％的學生沒有通過基本數學測試，當局卻把通過標準一再降低，配合分數線，此番作為也讓許多家長十分擔憂加州未來的教育品質。

而加州在近幾年在第47、57和109號提案影響，一直在走下坡，許多商家及民眾被搶劫、偷竊，而在上述提案影響下，罪犯不僅不用坐牢，還能大搖大擺繼續四處作案，警方也無可奈何。長期下來弄的人心惶惶，選擇出走到外州發展。

對此現象，馬丁內斯表示，身為加州居民的她感同身受，同樣憤慨，也是為什麼這次他們幾位要聯合起來，想針對這些議題重新修法，讓中小企業重新站起來。

三位候選人呼籲大眾，希望大家能不分黨派選出的候選人，能對本地了解及有實質能力帶領加州走向更穩定繁華的社會。