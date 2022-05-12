洛縣警長籲華人遇搶 立即報警

洛杉磯縣警長維拉紐瓦。（記者高梓原／攝影）

洛杉磯 縣警局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）日前接受本報專訪，除了給予民眾一些預防犯罪的小建議，他也歡迎華裔年輕人加入警隊，希望華裔家長也能考慮。若是青少年，也有相應的項目讓孩子了解警務，甚至輔導功課。他承諾一定會保護亞裔 社區。

跟隨回家搶劫案、搶劫、砸搶（smash and grabs）等都令人擔憂，尤其是奢侈品店、珠寶店成為砸搶的首要目標，而例如戴著勞力士手表，開著豪車的富人成為跟隨搶劫的目標。雖然不少都是發生在比佛利山和洛杉磯市內，但縣警局也對此重視。

縣警針對打砸搶 有特別行動隊

他表示在如此治安下，民眾應該注意周遭，例如夜間太晚的話就不要去加油站或者自動提款機了，這都是一些預防犯罪的常識。當然警方也有盡力，比如縣警的重大犯罪組就有入室盜竊搶劫特別行動隊，尤其針對這些從事入室搶劫案和砸搶案件的幫派 。該部門也積極和比佛利山、格蘭岱、布班克等市的警局合作，收集證據找到犯人。合作下來非常成功，目前已經抓捕了不少涉案的幫派。

但是他表示，不少商家被砸搶後第二天才報警。其實縣警巡邏部門對待砸搶案件會直接回應，如果商家到第二天才報警的話，對警方來說很不利。很多大連鎖商場被砸搶後都是立即報警，因此警方才能迅速抓到人。

盼亞太裔警員能超過10%

對於想要成為警察的年輕人，他自然是非常鼓勵和歡迎，表示雖然危險但這是一份很有意義且高尚的職業。目前縣警局的亞太裔成員也不少，許多會講國語、廣東話、日語、泰語的警員，但他想多招一些，「我希望能超過10%，目前停留在6%左右」。他笑說了解亞裔父母很多都希望孩子成為醫生、律師或工程師，他表示成為醫生當然是總能被需要的職業，而律師、工程師也要看大經濟環境，並不一定總能功成名就。很多亞裔孩子也是因為父母要求進入了這些行業但並不開心，但說不定能成為很不錯的一名警察。

加入志願小警員 可探索興趣

他介紹，洛縣警局的青少年活動聯盟（Youth Activity League）舉辦許多項目，其中就有針對14至21歲的青少年，可以加入成為志願小警員，可以穿著類似的警服，在各縣警局參加活動甚至陪伴巡邏。這是為了讓青少年了解執法系統，探索他們可能的從警職業興趣，也能和導師建立關係，現在警局裡很多警員小時候都參加過該項目。甚至項目還提供課後作業輔導，地點都會在警局或學校附近，因此孩子放學後參加也很安全，避免孩子加入幫派。

重申對仇亞事件零容忍

亞裔仇恨犯罪隨著疫情過去，也慢慢減少。但對於亞裔社區，他仍表示「我們在這裡支持你們」，對亞裔的攻擊就是對他的攻擊，就是對整個警局的攻擊，警方會嚴肅對待。他表示對仇恨事件零容忍，「無論怎樣我們都會站在你們的一邊，你們是洛杉磯縣大家庭的一部分，我們社區的一部分，我們永遠都會保護你們」。