百人會年會華府舉行 中美關係受關注

前聯邦教育部助理副部長張曼君（前）和前美國駐華大使駱家輝（後）在百人會2022年會上。（張曼君提供）

華人 精英組織百人會 （Committee of 100）2022年會本周末在華府舉行，來自全美各地華人精英以及美中事務專家和學者300多人共襄盛舉，駱家輝等多位前美國大使都對中美關係未來發展深表關注，並提出不同看法。

5日開始爲期三天的百人會年會，來自南加州的前聯邦教育部 助理副部長張曼君和好萊塢奧斯卡電影人夫婿理查安德森、蒙特利公園市前市長饒影凡，以及貝聿銘的兒子貝建中等應邀與會。張曼君表示，300多人參加了5日晚盛大開幕式，6日多場專題演講和討論及頒獎典禮，200多人參加。

百人會2022年會主題為「新千年的華裔美國人，肩負重擔，成就今天（Chinese Americans in the New Millennium，Heralding Today's Achievements， Shouldering Yesteryear's Burdens），重點探討美中關係未來發展。包括伊利諾州聯邦參議員Tammy Duckworth，美國前駐華大使和前商務部長、華盛頓州前州長暨百人會主席駱家輝，美國國務院政治事務副部長Victoria Nuland，前美國駐華大使Stapleton Roy，聯邦眾議員Jamie Raskin等分別做主題演講。

駱家輝認爲，美國與中國競爭是件好事，但競爭而不敵對，有助於增進中美友誼。

前美國駐華大使芮效儉（Stapleton Roy）則認爲則認爲，中國與俄羅斯一起對抗烏克蘭，這是間接反對美國。他曾與中國領導人習近平的家人共進晚餐，兩國需要將民間的友誼主流化，不要敵對，中美兩國都有很多共同之處，可以聯手合作。這位1935年6月出生在中國南京的亞洲事務專家，1991年至1995年間擔任美國駐中國大使。

年會今年表彰了兩位傑出人士，美國前國家安全顧問和國務卿季辛吉博士獲貝聿銘獎，表彰他在百人委員會的傑出領導和成就；奧運會花樣滑冰金牌得主、六次美國冠軍和三次世界冠軍、來自鹽湖城的陳巍（Nathan Chen），獲得100位卓越開拓者殊榮。

此外，麻省理工學院獲得傑出服務和反種族仇恨勇氣獎；Stop AAPI Hate公益組織獲反擊仇恨犯罪和保持警惕傑出服務獎；Zoom創始人兼首席執行官Eric S. Yuan獲促進人類傑出服務獎。