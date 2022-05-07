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贊助維拉紐瓦競選 未涉違法

記者秦祖意/洛杉磯綜合報導
檢察官說證據不足，無法證明Tam's Burgers快餐老闆涉嫌2018年洛縣警長競選活動違法捐款。（Getty Images）
檢察官說證據不足，無法證明Tam's Burgers快餐老闆涉嫌2018年洛縣警長競選活動違法捐款。（Getty Images）

洛杉磯檢察官拒絕對警長維拉紐瓦 (Alex Villanueva) 2018年競選活動的捐助者提出指控，稱沒有足夠的證據證明捐款來自非法策劃。

根據洛杉磯時報5日通過公共紀錄獲得的地區檢察官辦公室備忘錄，檢察官在收到時任警長Jim McDonnell競選團隊的投訴後，在2018年大選前一個月展開調查。Jim McDonnell競選團隊指控漢堡連鎖店Tam's Burgers老闆正在償還員工向維拉紐瓦捐款的費用。

這種被稱為「人頭捐贈者」的欺騙行為在競選財務法中屬非法行為，該法禁止個人以他人的名義競選捐款。

備忘錄稱，調查人員獲得與各種捐贈相關的22個銀行賬戶的搜查令，並對捐贈者或其家人進行12次面談。

然而，他們沒有發現任何證據表明Chris Vovos，Tam's Burgers 和其他漢堡專營店的老闆觸法。一些員工告訴調查人員，餐廳經理 Manuel Gomez曾經要求他們捐款，但最終沒有得到報銷。其中兩名捐贈者是擁有一家陶器店的夫妻，他們告訴調查人員，教堂朋友Gomez給了1500元現金，讓他們捐贈給維拉紐瓦。

調查人員在2019年搜查了Gomez的家，發現了與維拉紐瓦競選活動有關的物品，但「沒有任何證據能證明有罪」。1500元是個人捐贈者的最高金額，但調查人員寫道，他們無法確認捐款的來源。

大約在地區檢察官開始調查此案時，維拉紐瓦告訴洛杉磯時報，他相信所有他的競選捐贈者都是合法捐款。

該案檢察官說，雖然有合理的懷疑點，但這些證據沒辦法證明Gomez違法。檢察官寫道，捐款者們的銀行紀錄、供詞和經濟狀況加深了這項洗錢犯罪的嫌疑。

但是，只有陶器店老闆說他們獲得了1500元的報銷，但這遠低於能證明洗錢罪行最低5,000元的門檻，所以還是無法證明洗錢罪名。

檢察官 洛杉磯

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