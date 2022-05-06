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打擊犯罪嚴峻或寛鬆 兩黨前州長各有看法

記者丁曙╱綜合報導
加州大學洛杉磯分校Luskin峰會討論重要議題，前州長威爾遜（左起）、前州長戴維斯、主持人牛頓、UCLA校長布洛克（背對鏡頭）。（Mary Braswell攝影，UCLA提供）
加州大學洛杉磯分校Luskin峰會討論重要議題，前州長威爾遜（左起）、前州長戴維斯、主持人牛頓、UCLA校長布洛克（背對鏡頭）。（Mary Braswell攝影，UCLA提供）

加州民眾當前最關心和最不滿意的社會問題是犯罪率飆升，而打擊犯罪是歷屆政府共同的責任，但不同黨派則有不同的主張。兩位前任加州州長最近出席洛杉磯加大（UCLA）Luskin峰會討論社會治安等問題，共和黨強調嚴刑峻法遏狙犯罪，民主黨則表示警察必須以尊重待人的方式執法，強硬立場會使監獄人滿為患。

UCLA校長布洛克（Gene Block）為會議作了介紹，他指出洛杉磯也面臨著公共安全、持續的流行病和經濟適用房短缺等重大挑戰。「這些問題正在影響全州人民。解決這些問題需要學者、商人、社區領袖真正共同努力，制定解決方案。」他注意到兩位前州長與會，又繼續說道，「智慧是從經驗中獲得的，我們在這裡擁有大量的經驗。」

該場研討會由UCLA「藍圖」（Blueprint）雜誌總編牛頓（Jim Newton）主持，前州長們一起探討了加州經濟和通貨膨脹、住房、環境問題及犯罪率上升等主題，尤其是公眾對當前的社會治安抱持悲觀情緒。

從1991年至1999年擔任加州州長的共和黨人威爾遜（Pete Wilson）指出，當前加州擁有800億元的收入盈餘，如果現任立法者無法解決加州的短板，那就不是因為缺乏資金了。威爾遜回應了民眾的悲觀情緒。「當你以警察的身份阻止罪犯們時，尊重地對待他們也是如此。」在他看來，寬鬆的刑事司法系統經常破壞有效的執法，尤其是在暴力犯罪方面。 他說，「我是美國第一位簽署嚴厲刑法的州長，隨後也在簽署了一項倡議措施，被稱為三振出局（three strikes）。此法重點就是鎖定累犯，關注那些職業暴力犯罪的人。 通過讓眾所周知的暴力罪犯流落街頭來玩弄人們的生活是不公平的。」

然而，從1999年至2003年擔任加州州長的民主黨人戴維斯（Gray Davis），在 新冠（COVID-19） 大流行之後對加州人當前的情緒採取了不同的策略。戴維斯也承認犯罪率正在上升，儘管沒有達到「90年代我和威爾遜在州長任內的程度」。他認為，一種解決方案在於有效的執法，且警察不能有濫權行為。「任何看過佛洛伊德（George Floyd）謀殺案視頻的人都知道這是駭人聽聞的，不可接受，永遠不應該再發生。但我認為大多數執法部門都同意一些常識性的改革。」

他呼籲採取平衡的方法，「警察必須以尊重的方式行事，以有尊嚴的方式待人，以令人尊重的方式。」他認為，對犯罪採取強硬態度的缺點是導致監獄人滿為患，往往會使社會和種族不平等現象長期存在。沒有出路的監禁也行不通。但是，「讓人們從監獄過渡到富有成效的生活需要大量的幫助。

加州 警察 監獄

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