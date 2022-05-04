檢察官遭職場霸凌獲賠百萬 洛市檢察長富爾選市長後院失火

洛市檢察長富爾同意賠款百萬元給遭到職場霸凌的手下檢察官。（富爾臉書）

辦公室上司對部屬不斷口出惡言羞辱、職場霸凌，會有什麼結果？答案是市政府用納稅人的錢賠款100萬元和解，而且這名被羞辱的員工正是洛杉磯 市檢察官 。惹到不該惹的人，洛市檢察長辦公室被狠狠的「上了一課」。

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）正競選洛市市長，但他的辦公室卻傳出爭議事件，且市府打算以100萬元和解，終結起於2019年的訴訟案。原告Anthony Koutris曾於1998年至2018年在洛市檢察官辦公室擔任刑事檢察官，但卻在2015年至2018年間遭受上司與同僚的羞辱，憤而提出告訴。

根據洛杉磯時報取得的備忘錄顯示，上司與同僚曾經批評原告懶惰蟲，並藉故想要調到離家較近的辦公室，也有人批評原告「滿口謊言，又胖又蠢、一無所長」。當原告因為脊椎受傷而行動不便時，還有人建議他不如搭腦性麻痺同事的便車。原告訴狀指出，當他因為背痛而要求調到聖費南度谷，以便縮短通勤車程時，上司卻要他每開30分鐘就休息一下，完全忽略他的身體疼痛。

由於市府律師團認定原告所述有理，因此希望以100萬元和解。他原本求償300萬元。但本案卻也不無爭議，包括市府律師團曾經指出，原告已經獲得40個月的醫療假，還發了問題電郵給同事，內容包括種族歧視 與情色暗示。另外，雖然原告的因公受傷獲得勝訴，但卻因為檢察長富爾從不打考績，而無法判斷原告是否表現不佳，市府也從未調查過原告對其他人的批評，包括富爾本人也在內。

富爾的發言人Rob Wilcox表示，富爾一向希望辦公室內具有尊重與格調的氛圍，如果發生這些事態，主管就該負責。但是因為富爾與Rob Wilcox都要競選公職，因此對洛杉磯時報的進一步提問不願回應。

不過，曾在1998年至2020年擔任洛市檢察官的Mike Sheehan受訪時表示，原告不懶、也不會騙人，他知道如何處理法庭訟案。