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母親節送禮新選擇 實用時尚也很貼心

記者張宏／洛杉磯報導
Hoka One One的Kawana系列平衡保護很適合長者。（品牌提供）
Hoka One One的Kawana系列平衡保護很適合長者。（品牌提供）

母親節臨近，華人兒女為送母親什麼禮物絞盡腦汁，比起普通的一束鮮花，更符合母親需求的產品或許更能讓母親開顏和感到貼心。因此不少華人選擇木質數碼鋼琴、舒適輕便的運動鞋、珍珠項鍊、睡眠抱枕或者高檔棉質床單作為禮物。

華人Tina黃很早就開始為母親選購禮物，她說，疫情後媽媽一直待在家裡想學鋼琴，但是覺得檯式鋼琴太占地方，而電子琴音質和手感一般。於是她在亞馬遜上選擇DONNER最新推出的一款電子鋼琴DDP-80，這是一款88鍵的木製電子鋼琴，且低音鍵更重，高音鍵更輕，另外配有三腳踏板。鋼琴的重量輕，占地面積小，能輕鬆安裝和存放在家中。這樣不僅方便媽媽學琴，自己的孩子也能用來練琴。

DONNER最新推出的88鍵的木製電子鋼琴DDP-80結合電子琴和台式琴優點。（...
DONNER最新推出的88鍵的木製電子鋼琴DDP-80結合電子琴和台式琴優點。（品牌提供）
DDP-80木質電子琴佔地小，音色優美。（品牌提供）
DDP-80木質電子琴佔地小，音色優美。（品牌提供）

珍珠項鍊也是母親節的熱門禮物，華人丁小姐最近選購Starfish Project的母親節珍珠項鍊耳環套裝給媽媽。她說，這個品牌是女性品牌，有多款珍珠套裝，價格在65元左右，套裝內包含項鍊、耳環和耳釘，材質是珍珠和K金，包裝精美，可謂物超所值，特別適合送給媽媽。

Starfish Project的母親節珍珠項鍊耳環套裝。（品牌提供）
Starfish Project的母親節珍珠項鍊耳環套裝。（品牌提供）

舒服輕便的戶外運動產品，屬於最實用也不會送錯的母親節禮物。華人Tim林的媽媽很喜歡散步和戶外健行，他說，Hoka One One是他喜歡的法國運動鞋品牌，其新推出的Kawana系列，適合跑步、散步，甚至穿去辦公室也很時尚。最關鍵是鞋底有內在緩衝和支持性，能很好的保持身體的平衡，很適合長者。另外他還買了一雙更適合夏天和戶外的Hopara給媽媽。這款鞋子可輕鬆穿越任何地形，Hopara的合成鞋面帶有用於排水的切口，同時仍提供安全鎖定，還具有用於保護的橡膠鞋頭，和用於在各種條件下牽引的黏性橡膠外底。

Hoka One One的Hopara適合戶外運動。（品牌提供）
Hoka One One的Hopara適合戶外運動。（品牌提供）

對於那些獨居的媽媽，一款柔軟舒適的身體抱枕和棉柔的床單，都是最貼心的禮物。Jeniffer陳的媽媽一個人生活，她為獨居的媽媽選擇了Honeydew的身體抱枕，這款抱枕是美國製造，能清晰看到裡面的記憶海綿，讓媽媽可抱著它沉浸在完美舒適的擁抱中。這款抱枕能改善睡眠時的脊柱排列，有助於減少整晚的輾轉反側，並能改善呼吸，可減少打鼾。 另外她還買了Pizuna400織的床單組合，床單使用長絨棉製成，特殊緊密紗提供舒適和透氣性，具有吸汗和溫度平衡功能，夏季涼爽，冬季溫暖，且這些純天然棉床單每次洗滌都會讓它更柔軟。

Honeydew的身體抱枕抱著可沉浸在完美舒適的擁抱中。（品牌提供）
Honeydew的身體抱枕抱著可沉浸在完美舒適的擁抱中。（品牌提供）
Pizuna400織的床單組合越洗越柔軟。（品牌提供）
Pizuna400織的床單組合越洗越柔軟。（品牌提供）
Honeydew的身體抱枕是美國製造的。（品牌提供）
Honeydew的身體抱枕是美國製造的。（品牌提供）

另外，南海岸購物中心（South Coast Plaza ）推出母親節禮品指南，從穿什麼到美容護理，都有周到的禮物供給每個媽媽，也可安排個人購物預約。杉釦富遠紅外線免加水足浴桶也在5月9日前提供優惠。蓮花牌（Lotus）智能衛生座迎接母親節，第二台特惠半價，都是母親節孝敬母親不錯的禮物。

母親節 華人 疫情

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