柏克萊加大學生苦於沒房住 有人睡汽車、有人差點棄讀

來自沙加緬度的迪納表示，他因為找不到住房差點要放棄就讀柏克萊加大。迪納身後是他現在居住的公寓，但即將要進行工程關閉，迪納必須另覓住處。（美聯社）

最近許多南加州 和全美各地學子和家長，歡天喜地接到美國名校之一的柏克萊加大 入學許可通知，但他們馬上面臨一個尷尬問題：大學新鮮人在柏克萊加大校區周邊，找不到宿舍搬進去，或者負擔不起高價的房租。

加州以優秀的高等教育自豪，但其四年制大學一直為學生住房問題苦苦掙扎，尤其是「惡名昭彰」的柏克萊地區。柏克萊加大學生會住房委員會委員的迪納（Jonathan Dena）表示，校園周圍的房租貴得嚇人，一間一房公寓每月房租要3700元。

提供學生與教職員食品的柏克萊加大基本需求中心（Basic Needs Center）發現，約有四分之一的大學部學生在一項調查中表示，從去年10月以來，他們曾經在夜晚沒有一個安全、固定、合適的地方可以睡覺。

柏克萊加大大二學生湯普森（Terrell Thompson）去年秋季開學時，因為遍尋不著住處，在他的汽車 上睡了將近兩周。19歲的湯普森來自沙加緬度一個低收入家庭，在柏克萊加大主修企業管理。然而，身高6呎的湯普森，只能擠在他的本田雅哥汽車後座苦思，如何才能在灣區這個極其昂貴的地方找到住處。

現在住在一間公寓套房的湯普森說：「學業壓力已經不小，但我當時還要煩惱找住處、擔心我的衣物、擔心我的汽車可能隨時故障，我每周七天、每天24小時都在煩惱，以至於我覺得我現在有一點創傷後壓力症候群（PTSD）症狀。」

來自沙加緬度、身為家中第一代大學生的迪納（Jonathan Dena）表示，由於找不到住處，他差一點就要放棄就讀柏克萊加大。後來，他以每個月不到1300元的租金，在獲得政府巨額補貼的羅奇岱爾公寓（Rochdale Apartments）找到一間套房。然而，他不久可能要搬家，因為這個簡陋的公寓將進行防震加固工程，必須關閉。

今年3月，由於憤怒的居民對柏克萊加大的擴建提起訴訟，使柏克萊加大不得不限制下學年的招生人數。後來加州議會相關人員快速制定並通過一項法案，才解決了柏克萊加大的招生問題，但並沒有完全解決住房問題。

對於包括加州在內的許多大學來說，住房短缺反映出大學與房屋業主之間更深層的衝突，屋主不願意為學生興建新住房單位，認為會加劇交通堵塞和噪音問題。