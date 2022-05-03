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1905年建立、名影星入住… 加州小鎮尼普頓再易手

編譯組／綜合報導
加州百年小鎮尼普頓。（Getty Images）
加州百年小鎮尼普頓。（Getty Images）

加州小鎮尼普頓（Nipton）再度易手。尼普頓位在15號公路以東、加州與內華達交界處，離拉斯維加斯僅65哩，是不少遊客一日遊的去處。但小鎮近日再度賣給賭城某財團，交易價格尚不得而知，但2020年的交易價格為275萬元。

與拉斯維加斯前後設鎮的尼普頓，1905年時因為聖彼渚（San Pedro）、洛杉磯與鹽湖城鐵路通車而出現，百餘年來數次轉手，目前固定居民約在20人以內。來此的人多半是觀星客、鐵道迷、重機騎士，或只是想安靜一下的都市人。

牧場改建的旅館還保有Clara B套房。（Google Map）
牧場改建的旅館還保有Clara B套房。（Google Map）

尼普頓鎮上最有名的人當屬影星Rex Bell與Clara Bow，他們的Walking Box Ranch最後改建為旅館，但裡頭還有間「Clara B」套房。不過據說因為Clara Bow太喜歡此地，所以到現在都還流連不去，因此很多人不敢住進去。

明星Clara Bow與Rex Bell曾經買下尼普頓的牧場。（KLAS-TV）
明星Clara Bow與Rex Bell曾經買下尼普頓的牧場。（KLAS-TV）

2017年時，某個大麻企業看上尼普頓，花了500萬元買下，打算將之改造成大麻聖地「Magical Nipton」。財團花了大把鈔票增設基礎設施，增設套房與野營區，還修復了歷史建物與購入公共藝術，但是計畫最後並未成功，於是又低價賣回給原主。

先前的「鎮長」是Roxanne Lang與2016年過世的Jerry Freeman，他們的「任期」長達30年。Jerry Freeman在1980年代買下尼普頓，並與Roxanne Lang一起將尼普頓打造成「永續家園」，包括設置太陽能板發電，讓尼普頓成為全美第一個能源自主的小鎮。

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