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解除口罩令 老弱病幼風險攀升 專家:Omicron感染恐成常態

記者楊青╱洛杉磯報導
世界衛生網絡聯合創始人兼董事會成員暨新英格蘭綜合系統研究所COVID工作組負責人Eric Feigl-Ding博士。（記者楊青╱攝影）
世界衛生網絡聯合創始人兼董事會成員暨新英格蘭綜合系統研究所COVID工作組負責人Eric Feigl-Ding博士。（記者楊青╱攝影）

多位美國流行病專家29日在新冠病毒圓桌會議上指出，聯邦疾病預防與控制中心（CDC）解除口罩令、尤其是解除搭乘公共大眾運輸戴口罩的要求，可能會讓老弱病幼更有風險和更脆弱，尤其 5歲以下兒童尚未接種疫苗、11歲以下兒童疫苗接種率很低。專家們並且指出，Omicron病毒可能使病毒感染成為後疫情時期特殊新常態。

應少數族裔媒體中心邀請，新英格蘭綜合系統研究所COVID工作組負責人Eric Feigl-Ding博士、德州農工大學全球健康研究中心生物與流行病專家Ben Neuman博士、史丹福兒童健康中心兒科肺科醫生Manisha Newaskar博士、范德堡大學大學（Vanderbilt University）醫學院衛生政策系預防醫學和傳染病醫學教授William Schaffner博士等，當天就口罩令解除對脆弱人群的影響、疫苗對抗異變病毒的可能性,，以及疫苗失敗的感染是否成為新常態、Omicron病毒長期感染等情況進行深入探討。

Neuman博士認爲，口罩令的解除對很多人來説可能是解脫，但對某些群體來說則可能更加危險。一年多來新冠病毒多次出現變種，在Omicron之後出現了BA.2，現在BA.3和BA.4也在傳播中，這説明防疫還是要做更多準備，病毒不斷變化，防不勝防。

Neuman指出，很多人認為疫苗對兒童並沒有那麽有效，以及Omicron對人體影響比較溫和，但這是對成人而言。另一個研究表明，該種病毒對兒童的危害性應提升20%，但常常被大家忽視。

他認為，成年人在接種疫苗十個月之後的感染率提高了40-45%，説明隨著時間延長疫苗的效力減弱。隨著各行業重新開放，很多接種了加強針的成人隨便上餐館酒吧和夜店，他們自己可能沒事，或出現狀況也不嚴重，但他們回到家中，可能會給免疫力較弱的家人帶來潛在危險。

Feigl-Ding博士表示，美國現在使用的新冠疫苗，主要是根據2020年中期到晚期來自武漢的毒株數據，那些毒株感染的病例和現在的情況已很不一樣，所以其對現在的變種病毒的有效性還有待觀察。

最新數據是，20%未接種疫苗的群體和5%的已接種疫苗的人感染，因為很多人情況並不嚴重，無需住院。但專家們認為，絕對不能因爲醫院沒有住滿而放鬆對病毒傳播的警惕。

Manisha Newaskar博士指出，五至11歲兒童的疫苗接種率依然很低，零至5歲的孩子還沒有接種疫苗，所以公衛部門和成人有責任保護他們免受病毒感染，現在還不是可以完全放鬆警惕的時候。

年紀較大、有糖尿病、免疫低、正在接受癌症治療的人群，出門必須要佩戴口罩。即便是已經打了疫苗和加強針的人，在室內人群密集處也要戴口罩。

William Schaffner博士表示，科學家們正在研發新疫苗，希望對新的變體病毒有更强的抵抗力，這些疫苗未來可能就像流感疫苗，每年都會更新。他說，新的疫苗有四種抗原，可以更有效地應對變體病毒，很多製造商正在將新冠疫苗和流感疫苗合併，但還沒有進入申請階段。

Feigl-Ding博士指出，Omicron去年12月底1月初期開始傳播，BA.2之後，BA.3和BA.4也開始，所以病毒的研究和防疫也需要與時俱進。

范德比大學（Vanderbilt University）醫學院衛生政策系預防醫學...
范德比大學（Vanderbilt University）醫學院衛生政策系預防醫學和傳染病醫學教授William Schaffner博士。（記者楊青╱攝影）
史丹福兒童健康中心兒科肺科醫生Manisha Newaskar博士。（記者楊青╱...
史丹福兒童健康中心兒科肺科醫生Manisha Newaskar博士。（記者楊青╱攝影）
德州農工大學全球健康研究中心生物與流行病專家Ben Neuman博士。（記者楊青...
德州農工大學全球健康研究中心生物與流行病專家Ben Neuman博士。（記者楊青╱攝影）

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