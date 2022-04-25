我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

物業遭插競選廣告牌 華裔業主收市府警告 喊冤「被擅入張貼」

記者李雪／洛杉磯報導
由於競選廣告牌高度超過六呎，業主收到了市府的警告信。（業主提供）
由於競選廣告牌高度超過六呎，業主收到了市府的警告信。（業主提供）

近來加州各地競選活動越來越激烈，隨處可見競選廣告牌。日前有華裔商業地產業主收到市府警告信，指出其物業上貼的競選廣告牌太高。但業主表示冤枉，因為插牌者並未知會業主。時值選舉季節，這位華裔也呼籲其他商場業主要注意這類「意外」，以免吃上罰單。

在橙縣芳泉谷（City of Fountain Valley）一處商場（plaza），商場華裔業主日前接到來自市府法規執行部門（Code Enforcement Department）的信，告知有違規行為，因為其商場的路燈上有選舉廣告牌，貼的位置高於六呎，市府限期要求拿掉。

「怎麼會有競選牌，從來沒有放過，當時覺得奇怪」，沈姓業主表示，他收到警告信後趕緊前去商場查看，卻儍了眼。原來是有人未經許可，擅自進入屬於他私人的物業，而且在屬於私人的電燈桿上張貼了許多張不同候選者的競選廣告。這幾張廣告牌還不小，是用膠帶層層包上的。包括當地競選加州參議員、眾議員、州法院法官和地區檢察官候選人。他嘗試聯繫了上面留下的電話，但周末並無人接聽。

由於貼得較高，沈先生最後還拜託人幫忙架設高樓梯，在強風中費了九牛二虎之力，才把所有看板取下。

沈先生感到十分冤枉，因為自己也是受害者，而這些插牌者侵犯私人財產，卻都沒有打招呼就貼上牌子，即使取下來，「天曉得會不會又掛上」。他表示目前市府是讓限期取下，不然可能就會罰款。

律師劉龍珠表示，其實如果市府已經寫信，業主理論上應該在寫信之前發現。商場的保安、管理員、業主本人，應該常常巡視物業。如果市府要罰錢，用自己不知情的理由向市府申訴避免罰錢，成功可能性很小，因為畢竟業主有物業管理責任。

不過他也表示，業主雖有部分責任，但不代表貼牌的人就沒有責任，插牌者必須確定插的地方不是私人領地。如果是私人領地，就需要獲得業主同意。若遇到這種情況，可打電話給上面的競選團隊或是廣告商，告知對方不能亂貼。可以很簡單打電話，或用書面的方式，無論是業主自己通知也好，請律師通知也好，讓對方知道已經正式通知過了，若以後再發生會有法律後果。如果插牌導致市府罰錢，而且金額不少的話，也可以吿插牌者。

華裔 加州 眾議員

上一則

南加聖伯納汀諾市酒吧外爆槍擊案 1死4傷

下一則

2022現代IONIQ 5獲Cars.com家庭電動車首選

延伸閱讀

25日兌獎到期 派里斯商店中彩220萬者 快來領獎

25日兌獎到期 派里斯商店中彩220萬者 快來領獎
加州參議會通過草案 2025年起每人每日家用水上限47加侖

加州參議會通過草案 2025年起每人每日家用水上限47加侖

灣區生活逐漸回歸正常 矽谷房地產交易熱絡

灣區生活逐漸回歸正常 矽谷房地產交易熱絡
西來大學30周年校慶 華人辦學典範作育英才

西來大學30周年校慶 華人辦學典範作育英才
中資泛海集團 力保洛市物業

中資泛海集團 力保洛市物業
中國人大幅移民美國？ 律師：短期內不會

中國人大幅移民美國？ 律師：短期內不會

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手