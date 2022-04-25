物業遭插競選廣告牌 華裔業主收市府警告 喊冤「被擅入張貼」

由於競選廣告牌高度超過六呎，業主收到了市府的警告信。（業主提供）

近來加州 各地競選活動越來越激烈，隨處可見競選廣告牌。日前有華裔 商業地產業主收到市府警告信，指出其物業上貼的競選廣告牌太高。但業主表示冤枉，因為插牌者並未知會業主。時值選舉季節，這位華裔也呼籲其他商場業主要注意這類「意外」，以免吃上罰單。

在橙縣芳泉谷（City of Fountain Valley）一處商場（plaza），商場華裔業主日前接到來自市府法規執行部門（Code Enforcement Department）的信，告知有違規行為，因為其商場的路燈上有選舉廣告牌，貼的位置高於六呎，市府限期要求拿掉。

「怎麼會有競選牌，從來沒有放過，當時覺得奇怪」，沈姓業主表示，他收到警告信後趕緊前去商場查看，卻儍了眼。原來是有人未經許可，擅自進入屬於他私人的物業，而且在屬於私人的電燈桿上張貼了許多張不同候選者的競選廣告。這幾張廣告牌還不小，是用膠帶層層包上的。包括當地競選加州參議員、眾議員 、州法院法官和地區檢察官候選人。他嘗試聯繫了上面留下的電話，但周末並無人接聽。

由於貼得較高，沈先生最後還拜託人幫忙架設高樓梯，在強風中費了九牛二虎之力，才把所有看板取下。

沈先生感到十分冤枉，因為自己也是受害者，而這些插牌者侵犯私人財產，卻都沒有打招呼就貼上牌子，即使取下來，「天曉得會不會又掛上」。他表示目前市府是讓限期取下，不然可能就會罰款。

律師劉龍珠表示，其實如果市府已經寫信，業主理論上應該在寫信之前發現。商場的保安、管理員、業主本人，應該常常巡視物業。如果市府要罰錢，用自己不知情的理由向市府申訴避免罰錢，成功可能性很小，因為畢竟業主有物業管理責任。

不過他也表示，業主雖有部分責任，但不代表貼牌的人就沒有責任，插牌者必須確定插的地方不是私人領地。如果是私人領地，就需要獲得業主同意。若遇到這種情況，可打電話給上面的競選團隊或是廣告商，告知對方不能亂貼。可以很簡單打電話，或用書面的方式，無論是業主自己通知也好，請律師通知也好，讓對方知道已經正式通知過了，若以後再發生會有法律後果。如果插牌導致市府罰錢，而且金額不少的話，也可以吿插牌者。