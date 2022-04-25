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1支玫瑰6元…後疫情時代要辦婚禮 預算最好多抓20%

本報記者／洛杉磯報導
疫情之後結婚潮湧現。圖為婚禮顧問Sarah王。（Sarah王提供）
疫情之後結婚潮湧現。圖為婚禮顧問Sarah王。（Sarah王提供）

萬物齊漲的時代，2022年婚禮預算漲幅也不遑多讓。在油價高漲、人工短缺，疫情期間被迫關門的商家企業，與「需求大於供應」等因素交錯下，如今一場婚禮所需預算，部分項目漲幅達20%或以上，甚至婚禮布置不可或缺的玫瑰花，「一朵要價六元」。

從事婚禮燈光、布置、音樂、DJ的TMMPRO公司負責人侯廣弘（Jack Hou）坦言，自去年開始，公司費用調漲約20%。他說，營運成本不斷增加，今年比2020年多出30%至35%，油價飆漲外，員工工傷保險費也上漲近三成，「比方過去每人每月800元，現在得1000元」。

2020年3月疫情發生後，侯廣弘裁減十多名公司員工，「如今重新雇用員工的薪資，也跟著上漲三成」。

此外，部分2020年便簽好合約的婚禮，因疫情延期至去年底或今年舉辦，但因合約已簽，上漲的成本只能自己吸收。

「疫情後辦婚禮的預算一定得增加」，My Wedding Songbird負責人Sarah王（Wang）說，兩年前，一場約100人婚禮的預算，3、4萬元還能完成，現在同樣規模的婚禮，得準備「近5萬元」。

為因應油價成本增加兩成，員工最低工資上漲，Sarah王的公司從今年開始，平均每場婚禮費用也調漲約1000元。

婚禮學苑負責人水心明說，之前遇到一位婚姻諮詢者，詢問她「100人婚宴，旅館包吃包住，預算5萬元是否可行」。

她說，通常拍攝婚宴現場，有四、五年經驗的攝影師，差不多要價5000元，「現在人工那麼貴，助理又很難找，就算這部分價格漲一成就好，再加上其他費用，5萬元一下子就不見了」。

不僅如此，不少婚宴會館、婚紗攝影公司、婚禮顧問等，疫情後撐不下去關閉或歇業，甚至「花圃不種花」，各種婚宴相關配套產業需求遠遠超過供給，導致價格不斷上揚。

Sarah王說，每年花圃會計算當年度花卉量，決定該種植多少花卉，2020年疫情爆發，許多需要用到大量花卉的活動，如婚禮等紛紛取消，賣不掉的花讓業者損失慘重，也減少種植數量。

2021年下半年後疫情趨緩，經濟重啟，各種派對、婚禮、活動大增，花卉需求爆棚，但花農們一時間「無法把花種出來」。供不應求下，花卉價格漲幅令人吃驚，「過去玫瑰花一支不到一元，現在一支玫瑰花甚至要價六元」。

儘管如此，疫情後的婚禮，也有不少新人花錢不手軟，「珍惜當下，開心就好」。

「很多人抱持看開的心情，及時行樂」，侯廣弘說，他從事婚禮產業十多年，去年下半年承辦的婚禮，「大家最願意花錢，小費也給得最多」。

他舉例，日前替一對印度新人布置婚禮會場，「光儀式的預算便4000元」。另一場婚宴中，新人大手筆給公司六名工作人員「一人100元小費」。

「以前一人有20元小費就要偷笑了」，侯廣弘笑言，疫情期間大家在家防疫，將錢投注股票賺錢。他感覺很多人的心態也因疫情有所轉變，覺得應及時行樂，珍惜身邊人，願意花錢的民眾，自然更加慷慨。

疫情 預算 油價

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